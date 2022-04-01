Национализация имущества российских предпринимателей: в ДБР рассказали о результатах

Конфискованное имущетво, Фото ГБР

Государственное бюро расследований инициировало национализацию имущества предпринимателей из россии и беларуси. Об этом сообщается в пресс-службе.

Работниками ДБР обнаружено 176 железнодорожных вагонов и цистерн, расположенных на территории Ивано-Франковской области. Это имущество принадлежит бизнесменам из беларуси и россии. Ориентировочная стоимость имущества составляет около 264 млн грн.

В Одесской области детективы ДБР обнаружили имущество российских предпринимателей. Изделия, которые должны были быть переправлены транзитом через территорию нашего государства, хранились на территории Морского торгового порта. Ориентировочная стоимость товара составляет более 93 млн. грн.

ДБР обратилось к руководителям военно-гражданских администраций относительно изъятия этого имущества и вагонов в пользу государства. Национализированное имущество российских бизнесменов будет передано для нужд украинской армии.



Ранее детективы национализировали 27 грузовиков из россии и беларуси, которые везли непродовольственные товары в страны Евросоюза. Изьято также 100 вагонов с калийными удобрениями и два вагона с металлическими изделиями, которые везла беларусь через украинскую железную дорогу. Проводится расследование в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 УК. На границе таможенники и детективы изъяли 33 паллета брендовой одежды и обуви весом 10 тысяч кг, которую незаконно пытались провезти в Украину под видом гуманитарной помощи.

Также было конфисковано в пользу государства 276 тысяч кг сельскохозяйственных удобрений на сумму свыше 151 тысячи долларов. По фактам нарушения законодательства возбуждены уголовные производства.

Украинцы могут сообщать о правонарушениях и отправлять заявления в Бюро на электронный ящик: [email protected]

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