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На Закарпатье разворовывают землю: подробности мошеннической схемы

Суд разрешил злоумышленнику выйти из-под стражи, уплатив залог

сегодня, 15:45
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Кречмаровская Наталия

В Закарпатской области разоблачили мошенническую схему с присвоением земельных участков. Злоумышленники на основе поддельных документов завладели землей на горной долине Драгобрат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генерального прокурора.

На Закарпатье разворовывают землю: подробности мошеннической схемы

Драгобрат. Фото Офиса Генпрокурора

В ходе расследования дела разоблачили и объявили о подозрении группе из четырех человек. Злоумышленникам инкриминируют совершение мошенничества в особо крупных размерах, подлог официальных документов и их использование (ч. 4 ст. 190, ч. 3, ч. 4 ст. 358 УК Украины).

Следствие установило, что организовал незаконную сделку отчуждения двух земельных участков на полонине Драгобрат житель Кривого Рога. Драгобрат – один из самых туристически привлекательных курортов Закарпатья. Рыночная стоимость присвоенных земель составляет 8,5 млн грн.

К реализации противоправной схемы он привлек сообщников. Злоумышленник воспользовался их помощью в получении имущественных прав на объекты недвижимости. На основании поддельных актов подозреваемые производили земельную документацию, присваивали участкам кадастровые номера и регистрировали их.

“Все это давало возможность в дальнейшем распоряжаться землями по собственному усмотрению. Таким образом они отчуждали находившиеся в коммунальной собственности участки без ведома Ясинянской громады. После ряда фиктивных сделок земли приобрели по значительно заниженной стоимости”, — сообщили в Офисе Генпрокурора.

Организатору схемы суд избрал меру пресечения – содержание под стражей с возможностью внести почти 8,5 млн грн залога. Вопрос об избрании мер другим подозреваемым решается.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на Прикарпатье годами вырубали деревья.




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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/saxraiske-zavolodinnya-zemlyami-vartistyu-85-mln-grn-na-polonini-dragobrat-na-zakarpatti-povidomili-pro-pidozru-cotiryom-osobam
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