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На лодке в Венгрию: полиция разоблачила схему незаконного пересечения границы

Задержан организатор незаконной переправки через границу

сегодня, 15:34
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Амбарцумян Анна

Полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

На лодке в Венгрию: полиция разоблачила схему незаконного пересечения границы

Организатор схемы переправки мужчин через границу. Фото: Нацполиция

Установлено, что 45-летний мужчина, ныне проживающий в Закарпатской области, пытался помочь военнообязанным жителям Донбасса нелегально покинуть страну. Злоумышленник договорился о встрече с клиентами в Виноградове, где разместил их в частном доме и объяснил схему пересечения. Они должны были пройти пешком в определенный пункт сбора, после чего планировалось переправка через реку на лодке.

Однако стражи порядка остановили эту схему. Сотрудники миграционной полиции, следователи и СБУ провели операцию по задержанию подозреваемого. В ходе обысков изъяты значительные суммы денег: 13 000 долларов и 1200 евро, а также мобильные телефоны.

Организатор переправки задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины, ему объявлено подозрение по ч. 3 ст. 332 УК — незаконная переправка лиц через государственную границу. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до девяти лет с возможностью конфискации имущества. Суд уже избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .



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Источник: https://www.npu.gov.ua/news/politsiia-donechchyny-zatrymala-orhanizatora-skhemy-nezakonnoho-peretynu-kordonu
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