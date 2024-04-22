На Хмельнитчине настоятель храма восхвалял Путина перед верующими

Служба безопасности Украины зафиксировала на Хмельнитчине деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ московского патриархата, разжигавшего религиозную ненависть и поддерживавшего российскую военную агрессию против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.



СБУ задержали настоятеля храма в Хмельницкой области. Фото: СБУ

СБУ обнаружила случаи, когда настоятель храма проводил религиозные обряды, во время которых обвинял Украину в войне и хвалил Путина за военное вторжение. Кроме того, оказалось, что у религиозного деятеля была страница в соцсети "Вконтакте", где он распространял российские фейки о войне в Украине.

Как указывает СБУ, протоиерей назвал российское военное вторжение "гражданским конфликтом" в Украине. Также настоятель храма выражал критику прихожанам других религиозных общин, не относившихся к московскому патриархату.

"Таким образом, он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора", — говорится в заявлении СБУ, где подтвердили факты преступных действий религиозного деятеля.

Служба безопасности на основании доказательств объявила подозрение клирику по двум статьям, относящимся к оправданию российской агрессии и нарушению равноправия граждан, в частности религиозных убеждений. Мужчине грозит срок заключения до 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская православная церковь объявила Украине "священную" войну.

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