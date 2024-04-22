logo

BTC/USD

66781.43

ETH/USD

3207.28

LTC/USD

85.79

USD/UAH

39.95

EUR/UAH

42.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал На Хмельнитчине настоятель храма восхвалял Путина перед верующими
commentss НОВОСТИ Все новости

На Хмельнитчине настоятель храма восхвалял Путина перед верующими

СБУ выявила случаи оправдания российской агрессии со стороны настоятеля храма Хмельнитчины.

22 апреля 2024, 15:15
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Служба безопасности Украины зафиксировала на Хмельнитчине деятельность со стороны настоятеля храма Шепетовской епархии УПЦ московского патриархата, разжигавшего религиозную ненависть и поддерживавшего российскую военную агрессию против Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление пресс-службы СБУ.

На Хмельнитчине настоятель храма восхвалял Путина перед верующими

СБУ задержали настоятеля храма в Хмельницкой области. Фото: СБУ

СБУ обнаружила случаи, когда настоятель храма проводил религиозные обряды, во время которых обвинял Украину в войне и хвалил Путина за военное вторжение. Кроме того, оказалось, что у религиозного деятеля была страница в соцсети "Вконтакте", где он распространял российские фейки о войне в Украине.

Как указывает СБУ, протоиерей назвал российское военное вторжение "гражданским конфликтом" в Украине. Также настоятель храма выражал критику прихожанам других религиозных общин, не относившихся к московскому патриархату.

"Таким образом, он пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора", — говорится в заявлении СБУ, где подтвердили факты преступных действий религиозного деятеля.

Служба безопасности на основании доказательств объявила подозрение клирику по двум статьям, относящимся к оправданию российской агрессии и нарушению равноправия граждан, в частности религиозных убеждений. Мужчине грозит срок заключения до 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Российская православная церковь объявила Украине "священную" войну.

Также "Комментарии" писали об украинских стражах порядка, которые взяли под арест 23-летнюю девушку, переправлявшую через границу несовершеннолетних для сексуального рабства.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-na-khmelnychchyni-nastoiatelia-khramu-upts-mp-yakyi-vykhvaliav-putina-pered-virianamy
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости