На границе с Венгрией пограничники открыли огонь: в чем причина

На Закарпатье, недалеко от границы с Венгрией, пограничники отдела "Косино" Мукачевского отряда остановили трех правонарушителей, пытавшихся нелегально пересечь государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.



Пограничник. ФОТО: ГПСУ

Информацию о возможной противоправной деятельности предоставили сотрудники оперативно-розыскного отдела. Во время проверки пограничный наряд обнаружил группу двигавшихся в направлении Венгрии в 100 метрах от границы. Заметив наряд, мужчины попытались скрыться, но после нескольких предупредительных выстрелов остановились и выполнили требования пограничников.

Задержанными оказались двое жителей Винницкой области и один житель Донбасса. Они признались, что за маршрут каждый заплатил по 10 000 долларов США.

На нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины" и 185-10 "Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего". Дела будут рассматриваться в суде.

В настоящее время идет расследование, чтобы установить лиц, причастных к организации незаконной переправки задержанных.

Напомним, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке .

