На Буковине правоохранитель задержан за нелегальную переправку мужчин в Румынию

В Черновицкой области сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) задержали местного правоохранителя, который организовывал нелегальную переправку военнообязанных лиц через границу с Румынией.



Организатор схемы переправки мужчин через границу. Фото: ГБР

С июля 2024 года правоохранитель обеспечивал перевозку мужчин в пограничную деревню на собственном автомобиле. Там он лично проводил их пешком через лесной переход. Стоимость таких услуг составляла 6000 евро с каждого клиента.

15 сентября 2024 года задержание произошло "на горячем" при передаче средств от одного из клиентов. После задержания правоохранителю было выдвинуто подозрение по статье 332 части 3 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей незаконную переправку лиц через государственную границу.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. За совершенное ему грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, полиция Донецкой области разоблачила схему нелегального пересечения границы, задержав организатора. За сумму в 6-7 тысяч долларов мужчина предлагал военнообязанным покинуть страну. Он обещал помочь обойти пункты пропуска и переправить их через границу в Венгрию.

Кроме того, на границе с Польшей зафиксированы три инцидента, свидетельствующие о возможных противоправных действиях, связанных с заключением браков без реальных намерений создания семьи. В первом случае 28-летний житель Ровенщины заключил брак со своей 40-летней тещей, которая является лицом с инвалидностью I группы. О других двух случаях – читайте по ссылке.

