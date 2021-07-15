МВД обнародовало размер взяток, чтобы "отмазаться" и поступить

Примерный уровень взяток, которые должны в определенных случаях уплатить жители областей на Западной Украине стали известными благодаря телеграмм-канала МВД. Вчера, правоохранители в течение одного дня задержали сразу двум подозреваемых во взяточничестве за уклонение от призыва и поступления на обучение в высшее учебное заведение.

Профессора Ровенской медакадемии задержали на взятке, фото МВД Украины

Так, на Тернопольщине был задержан заместитель комиссара районного военкомата. Армеец требовал неправомерную выгоду от призывника. За уклонение от службы злоумышленник хотел получить 1600 долларов, или около 44 тысяч гривен по настоящему курсу. За эти деньги военнослужащий обещал оказать помощь в получении документов о признании призывника негодным к военной службе.





Злоумышленника задержали на месте передачи денег. Средства изъяты. Военнослужащему уже сообщили о подозрении согласно части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). Процессуальное руководство проводит Львовская областная прокуратура.



В тот самый день, правоохранители также задержали на взятке профессора Ровенской медицинской академии. "Аппетиты" у профессора были скромнее — он требовал "всего" 33 000 гривен. За эти средства ученый имел помочь вступить в эту медакадемии. Неправомерную деятельность преподавателя разоблачили оперативники управления стратегических расследований вместе со следователями Ровенского областного управления полиции. 14 июля, после получения обещанных ему денег, профессора задержали "на горячем".

Решается вопрос открытия против ученого уголовного дела по статье 368 части 3 Уголовного кодекса Украины (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды). В случае доказательства вины, педагог может провести в местах лишения свободы от 5 до 10 лет, потеряет право занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет, а также останется без своего имущества в результате конфискации.

Ранее в партии "Голос" рассказали о взятках в Верховной Раде Украины.

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