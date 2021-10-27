Мужчину, создавшего фейковую "Дию", разыскали полицейские



















Приложением пользовались для подделки документов, фото Нацполиции

Мужчина из Запорожской области создал аналог приложения с государственными услугами "Дия", где пользователи получали за деньги поддельные документы. Работники киберполиции вместе со следователями и оперативниками нашли разработчика в его квартире. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В доме провели обыски. Полицейские изъяли доказательства для экспертизы — ноутбуки, телефоны и банковские карточки. Известно, что 21-летний парень создал такое же приложение для смартфонов с дизайном и оформлением как в настоящем приложении. За определенную сумму средств пользователь мог сформировать сертификат о вакцинации, паспорт гражданина и другие документы. В приложении была возможность редактировать данные.

Цена использования приложения была незначительной – 100 гривен за доступ к приложению. Распространял объявления парень через мессенджер. Следователи выясняют, где еще могли покупать фейковое приложение.

По факту возбуждено уголовное производство по части 2 статьи 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Если вина парня будет доказана в суде, ему могут назначить наказание в виде до шести лет лишения свободы. Пока что обвинение ему не предъявили.



Как сообщал портал "Комментарии", глава МВД Денис Монастырский рассказал, что полиция начала активную борьбу с центрами, которые производят и выдают гражданам поддельные ковид-сертификаты. По итогам спецопераций точно выявят поддельные документы, и за них каждый понесет ответственность.

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