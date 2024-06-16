Мужчина снял презерватив во время секса: его приговорили к тюрьме на годы

В Англии суд приговорил 39-летнего мужчину к 4 годам и 3 месяцам в преступлении, трактуемом как изнасилование из-за снятия презерватива во время полового акта без предупреждения партнера. Мужчина объяснил свои действия продолжительным отсутствием секса.



Мужчина получил 4 года тюрьмы за снятие презерватива во время секса. Фото из открытых источников

Молодая женщина обратилась в суд с обвинениями о нападении на себя 9 мая прошлого года. По ее словам, она согласилась на половой акт с мужчиной при условии использования презерватива. Однако во время секса, 39-летний британец снял контрацептив не сообщив партнерше.

Впоследствии мужчина в нескольких сообщениях извинялся за то, что снял презерватив. Свой поступок он объяснил тем, что у него долгое время не было секса.

В апреле суд Лондона объявил окончательный приговор по делу и засудил мужчину к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Такое решение объяснили тем, что в Англии снятие презерватива во время полового акта без согласия партнера считается формой изнасилования. Кроме того, полиция призвала сообщать обо всех подобных случаях.

"Мы были преданы делу обеспечить справедливость для жертв и будем повышать осведомленность о том, что это преступление является формой изнасилования. Жертва поступила правильно, сразу вызвав полицию, и ее храбрость не должна быть омрачена" — сказал руководивший расследованием детектив Джек Эрл.

Британские СМИ указывают, что такие приговоры редкость, ведь большинство людей не обращается в суд в таких случаях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в Испании, где суд оправдал 20-летнего мужчину за секс с 12-летней девушкой.

Также "Комментарии" писали, что британская полиция расследует преступление по групповому изнасилованию в виртуальной реальности.