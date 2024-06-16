Мужчина снял презерватив во время секса: его приговорили к тюрьме на годы

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Slava Kot
В Англии суд приговорил 39-летнего мужчину к 4 годам и 3 месяцам в преступлении, трактуемом как изнасилование из-за снятия презерватива во время полового акта без предупреждения партнера. Мужчина объяснил свои действия продолжительным отсутствием секса.
Мужчина получил 4 года тюрьмы за снятие презерватива во время секса. Фото из открытых источников
Молодая женщина обратилась в суд с обвинениями о нападении на себя 9 мая прошлого года. По ее словам, она согласилась на половой акт с мужчиной при условии использования презерватива. Однако во время секса, 39-летний британец снял контрацептив не сообщив партнерше.
Впоследствии мужчина в нескольких сообщениях извинялся за то, что снял презерватив. Свой поступок он объяснил тем, что у него долгое время не было секса.
В апреле суд Лондона объявил окончательный приговор по делу и засудил мужчину к 4 годам и 3 месяцам лишения свободы. Такое решение объяснили тем, что в Англии снятие презерватива во время полового акта без согласия партнера считается формой изнасилования. Кроме того, полиция призвала сообщать обо всех подобных случаях.
Британские СМИ указывают, что такие приговоры редкость, ведь большинство людей не обращается в суд в таких случаях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о случае в Испании, где суд оправдал 20-летнего мужчину за секс с 12-летней девушкой.
Также "Комментарии" писали, что британская полиция расследует преступление по групповому изнасилованию в виртуальной реальности.
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Правдоруб
сегодня, 11:27
ту бабу найти и прибить!!! конченная шмара и тот суд перестрелять!!!
Правдоруб
сегодня, 11:26
люди конченные твари!!! ненавижу вас