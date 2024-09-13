Мошенничество во время войны: как волонтеры обманывают украинцев

Представитель благотворительного фонда обратился в столичную полицию с заявлением о вероятных мошеннических действиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



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Представитель благотворительного фонда заявил, что 29-летняя женщина, которая уже не является волонтером их организации, продолжала собирать средства от имени фонда, якобы на нужды медицинского батальона и военных. По словам заявителя, все собранные средства она так и не передала по назначению, а потратила на собственные нужды.

Указанная информация проверяется в рамках уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 190 Уголовного Кодекса Украины – мошенничество.

Напомним, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России было похищено и потеряно более 270 тысяч оружия. С начала 2024 года были похищены и потеряны более 78 тысяч оружия.

В 2024 году наблюдается рост количества утраченного и похищенного оружия. За неполный год оружия украли или потеряли больше, чем за весь прошлый год – 78 217 единиц. В то же время, это в 4 раза больше, чем до начала полномасштабной.

Какое оружие чаще теряют владельцы читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине сохраняется высокий спрос на услуги продаж товаров через интернет. Разнообразные платформы объявлений предлагают не только сам товар, но и доставку, проверку продавца. Однако встречаются нечестные как продавцы, так и покупатели. Несмотря на развитие технологий, заказывая товар через интернет, есть риск встретить мошенников. В качестве платформ объявлений борются с мошенническими схемами, читайте по ссылке.



