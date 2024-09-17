Мошеннический колл-центр в Луцке: полиция задержала организаторов и "работников"



















В Луцке была ликвидирована деятельность мошеннического колл-центра, организованного 33-летним местным жителем вместе с 18 "работниками". Они обустроили офис с рабочими местами, из которого звонили по телефону гражданам, пытаясь мошенническим путем завладеть их средствами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.



Мошеннический колл-центр. Фото: Нацполиция

Организатор колл-центра, ранее работавший в банковской сфере, знал, как выглядит работа настоящих банковских работников. Он привлек к схеме 19 молодых людей в возрасте от 19 до 26 лет, большинство из которых были из Волыни, а некоторые из Днепра. Сотрудники колл-центра получили методические рекомендации и подготовленные ответы на возможные вопросы потенциальных жертв.

Во время обысков в офисе и по месту жительства организатора изъяты мобильные терминалы, системные блоки, черновые записи и другие материалы, подтверждающие их противоправную деятельность.

Мошеннический колл-центр, который успел "поработать" всего несколько дней, был закрыт. В настоящее время при процессуальном руководстве прокуратуры продолжается расследование уголовного производства, открытого по статье 190 Уголовного кодекса Украины.





Напомним, в 2024 году было открыто почти 52 тысячи уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество". По данным ГПУ этот показатель на 13% меньше, чем за соответствующий период 2023 года. При этом увеличилось количество дел, доходящих до суда.

