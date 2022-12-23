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Международный наркосиндикат разоблачили полицейские

Примерная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам «черного» рынка составляет более 14 млн грн

сегодня, 22:32
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Автор:

Моесеенко Валентина

Оперативники Нацполиции изъяли у задержанных членов международного наркосиндиката запрещенных веществ более 14 миллионов гривен, пишут "Комментарии" по информации обнародованной правоохранителями.

Международный наркосиндикат разоблачили полицейские

Задержали двух членов мощного международного наркосиндиката

Среди изъятого: героин и Альфа-PVP, которые члены наркогруппировки сбывали оптовыми партиями, пересылая контрабандным путем в страны ЕС.

"Фигуранты – двое киевлян, в возрасте 19 и 36 лет – члены мощного международного наркосиндиката. Они обеспечивали сопровождение контрабандных парий героина через территорию Украины в страны ЕС, а также пересылали в Европу изготовленное собственноручно психотропное вещество Альфа-PVP, — говорят правоохранители.

Психотропы злоумышленники производили в нарколаборатории, которую оборудовали в арендованном доме на территории Дарницкого района столицы, а ее мощности позволяли ежемесячно производить до 50 кг Альфа-PVP.

Как уточняют силовики, во время санкционированных обысков по месту нахождения нарколаборатории, в квартирах и автомобилях фигурантов полицейские изъяли 10 кг "Альфа-PVP", более 2 кг героина, 100 л прекурсоров, лабораторное оборудование, "черновые" записи и мобильные телефоны. Приблизительная стоимость конфискованных запрещенных веществ по ценам "черного" рынка составляет более 14 миллионов гривен.

Следователи сообщили наркодилерам о подозрении, а Святошинский районный суд Киева избрал 36-летнему фигуранту меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей, а его 19-летнему сообщнику – содержание под стражей с правом внесения залога в размере 200 тысяч гривен. В дальнейшем в рамках досудебного расследования будет приниматься решение о дополнительной квалификации действий задержанных по ст. 305 Уголовного кодекса Украины – контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств. За совершенное злоумышленникам грозит наказание в виде лишения срока до 12 лет с конфискацией имущества.

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