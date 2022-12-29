Международная спецоперация: Ликвидирован канал побега уклоняющихся в Евросоюз

Перекрыт транснациональный канал незаконного пересечения границы между Украиной и Молдовой мужчинами призывного возраста, пишут "Комментарии" по информации силовиков.



СБУ провела совместную операцию со спецслужбой Молдовы

В результате комплексных мероприятий международная следственно-оперативная группа задокументировала преступную деятельность и задержала организаторов и участников схемы. За деньги злоумышленники предлагали украинским гражданам призывного возраста выехать за пределы Украины вне контрольно-пропускных пунктов. "Трафик" пролегал с территории Винницкой и Черновицкой областей в Молдову, а дальше "обходными путями" в страны ЕС.

"Один из маршрутов, который дельцы использовали для скрытого выезда, – на лодках через местную пограничную реку. Стоимость таких услуг составила 4,5 тыс. дол. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда, – детализируют в СБУ.

Благодаря оперативному реагированию и слаженным действиям спецслужб обеих стран удалось предотвратить нелегальный выезд в западные страны более сотни призывников. К незаконной деятельности причастна транснациональная преступная группировка, специализирующаяся на организации каналов нелегальной миграции. В состав группы входили граждане Украины и Молдавии. Для поиска потенциальных клиентов злоумышленники использовали свои связи, в том числе среди представителей криминальных кругов.

"При задержании у организатора схемы изъяли 1600 долларов США, которые ему были переданы ранее под контролем украинских правоохранителей мужчиной призывного возраста за пересечение границы для дальнейшего выезда в страны ЕС, — добавляют в Генпрокуратуре. — продолжается документирование преступления, устанавливаются причастные к его совершению лица на территории Украины, в том числе среди работников правоохранительных органов".

Во время обысков по местам жительства фигурантов правоохранители обнаружили вещественные доказательства преступления, в том числе деньги, полученные от туристов.

Ранее в рамках этого производства задокументирована незаконная переправка гражданина Украины через государственную границу Украины в Республику Молдова за 4500 долларов США.

Напомним, ранее "Комментарии" писали, что работу пограничников усилили новоиспеченные команды кинологов.



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