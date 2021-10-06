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Мэру Одессы объявят подозрение: что инкриминируют чиновнику

Подозрения объявят шести лицам в ближайшее время

сегодня, 14:05
Автор:

Козлова Альбіна

Уже подписано генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой пять подозрений в рамках производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом генпрокурор написала на странице в Facebook.

Мэру Одессы объявят подозрение: что инкриминируют чиновнику

В криминальном производстве фигурируют чиновники Одессы, фото из открытых источников

Генпрокурор назвала производство важным и показательным. Среди тех, кому обьявят о подозрении — глава городской администрации Одессы и еще несколько чиновников. Также известно, что подозрения объявят бывшему прокурору и бизнесмену, в производстве пока фигурирует шесть человек.

Следствие считает, что эти лица могут быть причастны к завладению землями в пределах города Одесса.

Речь идет о передаче земли в аренду. О количестве участков пока неизвестно. Оформление документов на аренду содержало в себе признаки подделки. Следователи говорят, что есть доказательства использования служебных полномочий в незаконной деятельности.

Сумма ущерба для бюджета Одессы составляет 533 млн гривен, такие подсчеты сделали эксперты. Впрочем, сумма названа предварительно и может измениться.

Сейчас следственные действия продолжаются. Сообщается, что во время следствия детективы и эксперты проанализировали телефонные разговоры, информацию из компьютеров, электронных почтовых ящиков и другие доказательства, собранные законным путем.

Как сообщал портал "Комментарии" стало известно почему мэр Запорожья подал в отставку. Среди причин названо состояние здоровья, но на самом деле в Буряка была другая причина уйти с должности. Ориентировочным месяцем выборов правопреемника Буряка автор сообщению назвал март 2022 года. Выборы мэров Кривого Рога и Запорожья будут "предстартовой подготовкой" больших кампаний "2023-2024 годов".


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Источник: https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4759812817364949
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