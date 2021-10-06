Мэру Одессы объявят подозрение: что инкриминируют чиновнику

Уже подписано генеральным прокурором Украины Ириной Венедиктовой пять подозрений в рамках производства, которое расследует Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом генпрокурор написала на странице в Facebook.

В криминальном производстве фигурируют чиновники Одессы, фото из открытых источников

Генпрокурор назвала производство важным и показательным. Среди тех, кому обьявят о подозрении — глава городской администрации Одессы и еще несколько чиновников. Также известно, что подозрения объявят бывшему прокурору и бизнесмену, в производстве пока фигурирует шесть человек.

Следствие считает, что эти лица могут быть причастны к завладению землями в пределах города Одесса.

Речь идет о передаче земли в аренду. О количестве участков пока неизвестно. Оформление документов на аренду содержало в себе признаки подделки. Следователи говорят, что есть доказательства использования служебных полномочий в незаконной деятельности.

Сумма ущерба для бюджета Одессы составляет 533 млн гривен, такие подсчеты сделали эксперты. Впрочем, сумма названа предварительно и может измениться.

Сейчас следственные действия продолжаются. Сообщается, что во время следствия детективы и эксперты проанализировали телефонные разговоры, информацию из компьютеров, электронных почтовых ящиков и другие доказательства, собранные законным путем.

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