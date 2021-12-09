Мать умалчивала: в Полтавской области парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру

В Полтавской области местный житель совершил изнасилование своей несовершеннолетней родственницы. Об этом пишет издание ТСН.

Изнасилование в Полтавской области. Фото: pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённых пунктов Машевского района. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в день происшествия 14-летняя девочка находилась дома и учила уроки за столом. В какой-то момент в комнату вошел её 20-летний брат. Злоумышленник силой раздел свою жертву, а затем изнасиловал.

На суде подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что свершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. После изнасилования девочка убежала, а он скрывался на огороде, так как домой его не пускали.

Полицейские также установили, что мать потерпевшей не сразу обратилась в правоохранительные органы, из-за того, что боялась за сына.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет.

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