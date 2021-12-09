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Мать умалчивала: в Полтавской области парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру

В Полтавской области за изнасилование судили 20-летнего парня

сегодня, 17:22
Автор:

Денис Подставной
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В Полтавской области местный житель совершил изнасилование своей несовершеннолетней родственницы. Об этом пишет издание ТСН. 

Мать умалчивала: в Полтавской области парень изнасиловал свою несовершеннолетнюю сестру

Изнасилование в Полтавской области. Фото: pixabay

Как стало известно, инцидент произошел в одном из населённых пунктов Машевского района. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в день происшествия 14-летняя девочка находилась дома и учила уроки за столом. В какой-то момент в комнату вошел её 20-летний брат. Злоумышленник силой раздел свою жертву, а затем изнасиловал. 

На суде подозреваемый полностью признал свою вину и рассказал, что свершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. После изнасилования девочка убежала, а он скрывался на огороде, так как домой его не пускали. 

Полицейские также установили, что мать потерпевшей не сразу обратилась в правоохранительные органы, из-за того, что боялась за сына. 

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок семь лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на столицу Египта обрушилась гигантская стена песка. Согласно данным СМИ, её высота достигала пяти метров. Стихия также принесла с собой сильный ветер. В Каире, а также нескольких других городах, что расположены неподалёку, временно перестали работать учебные заведения. Людей просят не покидать дома.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Германии танк столкнулся с военным внедорожником. Происшествие случилось во время учений на полигоне, который находится в Нижней Саксонии. В результате инцидента двое граждан получили тяжелые ранения и погибли на месте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/ukrayina/vzyal-na-ruki-i-razdel-v-poltavskoy-oblasti-brat-iznasiloval-mladshuyu-sestru-a-mat-umalchivala-1928425.html
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