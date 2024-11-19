Масштабные схемы уклонения от мобилизации: задержаны чиновники больниц и МСЭК

Служба безопасности Украины и Национальная полиция разоблачили три новые схемы, по которым мужчины призывного возраста могли избегать мобилизации и уезжать за границу. В рамках спецопераций в Киеве, Львове и Одессе задержаны 13 организаторов и исполнителей, среди которых чиновники медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) и больниц.

Схемы уклонения от мобилизации. Фото: СБУ

Стоимость "услуги" – от 1,5 до 12 тысяч долларов

Злоумышленники за деньги помогали призывникам получать фальшивые справки об инвалидности, которые служили основанием для освобождения от военной службы. Суммы взяток колебались от 1,5 до 12 тысяч долларов.

В Киевской области задержан заведующий отделением неврологии одной из больниц и врач-травматолог, фальсифицировавший медицинские истории пациентов. Эти документы передавались МСЭК для "официального" подтверждения диагнозов.

Во Львове в незаконных схемах разоблачены четыре должностных лица межрайонной МСЭК, включая ее бывшую главу. Они выдавали справки о непригодности к службе на основе фиктивных документов.

В Одессе задержаны два заведующих больниц и секретарь главы местной МСЭК, которые занимались продажей фальшивых справок. В свои схемы они привлекли четырех сообщников, которые искали клиентов.

Подозрения, статьи и угроза наказания

Все задержанные сообщены о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 114-1 (препятствование деятельности ВСУ);

ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка через границу);

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 (злоупотребление влиянием);

ч. 1 ст. 366 (служебный подлог).

За эти преступления фигурантам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Премьер-министр Украины Денис Шмигаль анонсировал ликвидацию старой бюрократической системы МСЭК и внедрение нового механизма, что обеспечит индивидуальный подход к оценке трудоспособности граждан. Правительство уже направило в Верховную Раду законопроект, который закладывает основы нового подхода к оценке состояния пациентов и выплат.