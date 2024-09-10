Масштабную схему контрабанды подакцизных товаров разоблачили в Одесской области

Детективы БЭБ разоблачили масштабную схему контрабанды сигарет – досудебное расследование дела завершили. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Бюро экономической безопасности.



Детективы расследовали деятельность организованной преступной группы лиц, наладивших поставку сигарет из-за границы и их продажу по Украине. По данным следствия, группа из семи человек длительное время занималась контрабандой сигарет – ввозили товар в морских контейнерах, уклоняясь от таможенного оформления табачной продукции.

Табачные изделия завозили через пункты пропуска в городах Рени, Орловка, Килия и Измаил. Контрабандисты даже создали сеть торговых точек в Одесской области, где продавали табачные изделия с нарушением действующего законодательства.

"В Ренийском порту детективы ТУ БЭБ в Одесской области задокументировали попытку ввоза и изъяли контейнер контрафактных сигарет из Азии. В нем находились более 400 тыс. пачек сигарет известных брендов без марок акцизного налога”, — отметили в БЭБ.

Товар злоумышленники хранили в пригороде Одессы – для этого специально оборудовали складские помещения. В частности, в 2 ангарах обустроили подвалы площадью 1 тыс. кв.м, вход в которые осуществлялся с помощью скрытого лифта и подъемного механизма в полу.

В одном из таких ангаров во время обысков детективы БЭБ обнаружили линию сушки и обработки табака. Такие мощности обычно устанавливают для производства сигарет в промышленных масштабах. В общей сложности сотрудники бюро провели 70 обысков, по результатам которых изъяли более 700 тыс. пачек табачных изделий. Общая стоимость изъятых подакцизных товаров и арестованного имущества в уголовном производстве составляет более 108 млн грн.

Все члены преступной группы сообщены о подозрении: организатору по ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 209 УК Украины, соорганизатору ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 УК Украины, другим участникам объявлено о подозрении по ч. 2, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 УК Украины.

Дело с обвинительным актом было направлено в суд.

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