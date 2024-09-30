Масштабная схема торговли людьми действовала в Украине: иностранцы платили за новорожденных до 70 тыс. евро

В Киеве вынесли первые приговоры по торговле людьми в части репродуктологии. Преступная группа в Украине занималась продажей младенцев для мужчин-иностранцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Киевской городской прокуратуры.



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Участники схемы торговли людьми получили первые три приговора. “За поддержание публичного обвинения прокурорами Оболонской окружной прокуратуры первые три приговора получили администраторы клиник и адвокат, обвиняемые в вербовке людей с целью эксплуатации с использованием обмана и уязвимого состояния потерпевших, совершенном повторно в составе преступной организации (ч. 2 ст. 255; ч. 4 ст.28, ч. 3 ст.149 УК Украины", — сообщили в прокуратуре.

Учитывая сотрудничество со следствием, обвиняемые были приговорены к 5 годам лишения свободы с установлением испытательного срока на 3 года.

"В ближайшие дни в суд будет направлен обвинительный акт в отношении организатора схемы и других соучастников", — уточнили в прокуратуре. В общей сложности к реализации схемы было привлечено 12 участников. По данным следствия, злоумышленники за границей вербовали однополые пары, а суррогатных матерей подбирали в Украине, рожавших им детей. И переправляли малышей за границу. Пакет "под ключ" для иностранцев стоил 69 000 евро. В стоимость входили:

юридическое сопровождение,

прилет в Украину,

избрание донорки,

создание эмбриона,

подбор суррогатной матери,

сопровождение беременности,

регистрация ребенка,

возвращение в страну проживания.

Суррогатных матерей искали среди женщин с финансовыми трудностями, часто без образования и желательно с периферии, чаще из Харьковской области. По данным правоохранителей, преступная группа работала минимум с 2019 года.

"Отметим, что украинское законодательство позволяет обратиться за помощью к услугам суррогатной матери только семейным парам, которые по состоянию здоровья не могут стать родителями без помощи врачей. То есть это должны быть исключительно супруги (супруги)”, — подчеркнули в городской прокуратуре.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что родителей могут оштрафовать за нарушение правил регистрации новорожденных.



