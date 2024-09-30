Львовские правоохранители ликвидировали группу фальшивомонетчиков

Во Львове детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) обнаружили и задержали организованную преступную группу, занимавшуюся реализацией фальшивой иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.



Сбыт фальшивых долларов США. Фото: БЭБ

В ходе досудебного расследования было установлено, что в состав преступной группы входило пять человек, а еще двое участников привлекались к их деятельности время от времени. Злоумышленники покупали фальшивые доллары США, а затем обменивали их на гривны в разных пунктах обмена валют. Кроме того, они использовали поддельную валюту для оплаты за подержанную технику.

Детективы задокументировали шесть эпизодов преступной деятельности, во время которых фальшивомонетчики реализовали 6600 поддельных долларов США и пытались сбыть еще 3300 долларов.

В рамках проведенных мероприятий правоохранители провели 14 обысков, в ходе которых было изъято пять автомобилей, мобильные телефоны, компьютерная техника, флэш-накопители, военно-учетные документы на разных лиц, более 230 тысяч гривен наличными в эквиваленте, а также 20 500 долларов США с признаками подделки.

В результате следствия БЭБ сообщило о подозрении семи участникам уголовного производства по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины, включая статьи, касающиеся фальшивомонетничества. На этот момент все члены преступной группы задержаны, а суд избрал для них меры пресечения: содержание под стражей с возможностью внесения залога в 10 миллионов гривен и домашний арест в ночное время.

Напомним, в Украине стали обнаруживать больше фальшивых купюр – подделываются гривны, а также иностранные валюты. В первом полугодии 2024 года на 1 млн. штук настоящих банкнот приходилось 3,4 подделки. Это прирост в 62% к прошлому году.

