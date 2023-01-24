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17-летняя девушка заказала убийство родителей. Суд вынес приговор

Девушка ненавидела своих родителей и желала смерти. Перед убийством она загугла или сможет жить в доме родителей после их смерти. Далее девушка соврала своему парню, чтобы тот убил ее родителей.

сегодня, 16:48
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Автор:

Slava Kot

После двух недель слушаний в окружном суде Баварии прошел закрытый процесс по делу о смерти пары врачей и родителей девушки. Судья вынес приговор 17-летней дочери и ее 19-летнему партнеру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bild.

17-летняя девушка заказала убийство родителей. Суд вынес приговор

17-летняя Ханна в зале суда. Фото из открытых источников

Несколько последних лет Ханна ссорилась с родителями, пропускала школу и устраивала скандалы на месте. "Теперь мне нужно идти домой к старикам, когда-то я их убью", — однажды сказала она школьной подруге.

8 января 2022 года утра Ханна погуглила: "Разрешено ли жить одной в доме своих родителей в 16 лет, если они умерли?". После чего Ханна обсудила со своим парнем Феликсом убийство родителей. Девушка попросила парня пойти на такой шаг, потому что сказала, что родители бьют ее.

Феликс взял нож с лезвием длиной 8 см и пошел в спальню Ханненных родителей. Сначала парень Ханны убил Стефана, а затем побежал за Антье. Мужчина нанес их 12 ударов по голове и еще 9 по шее. Ханна в это время побежала в комнату к братьям и сестрам, чтобы те не выходили из них. Когда 14-летний брат Ханны пытался позвонить по телефону в 911, то его остановил Феликс.

"Не все так плохо. Мы все можем остаться дома. Феликсу уже 18, он может тебя усыновить", — утешала брата Ханна.

Затем пара сбежала. Впоследствии Ханна убедила, чтобы Феликс сдался и взял вину на себя. Парень так и сделал, однако в процессе следствия он признался и рассказал, как все происходило.

"Ханна ненавидела своих родителей, она хотела видеть их мертвыми", – с этими словами судья Андреа Деерлинг отправила Ханну в тюрьму на 9,5 лет, Феликс получил 13, 5 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасной аварии во Львовской области.

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Источник: https://www.bild.de/bild-plus/regional/muenchen/muenchen-aktuell/hannah-s-17-liess-ihre-eltern-umbringen-die-details-der-mordnacht-82652232.bild.html
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