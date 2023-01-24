17-летняя девушка заказала убийство родителей. Суд вынес приговор

После двух недель слушаний в окружном суде Баварии прошел закрытый процесс по делу о смерти пары врачей и родителей девушки. Судья вынес приговор 17-летней дочери и ее 19-летнему партнеру. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Bild.



17-летняя Ханна в зале суда. Фото из открытых источников

Несколько последних лет Ханна ссорилась с родителями, пропускала школу и устраивала скандалы на месте. "Теперь мне нужно идти домой к старикам, когда-то я их убью", — однажды сказала она школьной подруге.

8 января 2022 года утра Ханна погуглила: "Разрешено ли жить одной в доме своих родителей в 16 лет, если они умерли?". После чего Ханна обсудила со своим парнем Феликсом убийство родителей. Девушка попросила парня пойти на такой шаг, потому что сказала, что родители бьют ее.

Феликс взял нож с лезвием длиной 8 см и пошел в спальню Ханненных родителей. Сначала парень Ханны убил Стефана, а затем побежал за Антье. Мужчина нанес их 12 ударов по голове и еще 9 по шее. Ханна в это время побежала в комнату к братьям и сестрам, чтобы те не выходили из них. Когда 14-летний брат Ханны пытался позвонить по телефону в 911, то его остановил Феликс.

"Не все так плохо. Мы все можем остаться дома. Феликсу уже 18, он может тебя усыновить", — утешала брата Ханна.

Затем пара сбежала. Впоследствии Ханна убедила, чтобы Феликс сдался и взял вину на себя. Парень так и сделал, однако в процессе следствия он признался и рассказал, как все происходило.

"Ханна ненавидела своих родителей, она хотела видеть их мертвыми", – с этими словами судья Андреа Деерлинг отправила Ханну в тюрьму на 9,5 лет, Феликс получил 13, 5 лет.

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