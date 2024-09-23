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85 тыс. долларов за аренду земли: будут судить сообщника народного депутата

Нардеп Анатолий Грунько и его сообщники требовали взятку у предпринимателя за аренду земли

сегодня, 12:29
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Кречмаровская Наталия

Сообщник народного депутата, который помогал народному избраннику потребовать неправомерную выгоду, окажется на скамье подсудимых. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Национального антикоррупционного бюро Украины.

85 тыс. долларов за аренду земли: будут судить сообщника народного депутата

Иллюстративное фото

Сообщника действующего народного депутата Украины, разоблаченного на получении неправомерной выгоды в сумме 85 тыс. дол. США, будут судить по ч. 3 ст. 369, ч. 5 ст. 190 УК Украины.

Следствие установило, что нардеп (председатель Временной следственной комиссии ВРУ по расследованию фактов коррупции на государственных предприятиях, в учреждениях и организациях Национальной академии аграрных наук Украины) предложил предпринимателю получить под обработку землю. Земельный участок находился в постоянном использовании госпредприятия академии. Поэтому, чтобы получить землю, предприниматель должен был подкупить должностных лиц НААН и местного чиновника.

За каждый гектар земли и не препятствование своей деятельности аграрий должен "заплатить" 130 долларов США неправомерной выгоды.

“В результате достигнутых договоренностей за предоставление для обработки земель площадью 1700 га одного из государственных предприятий сумма неправомерной выгоды достигла 221 тыс. дол. США. Из них 85 тыс. дол. США предприниматель должен передать авансом до начала обработки”, — сообщили в НАБУ.

Народного депутата и его сообщников разоблачили "на горячем" во время получения средств.

“Обвинительный акт в отношении народного избранника и одного из сообщников направили в суд в феврале этого года. Материалы по еще одному соучастнику выделили в отдельное производство”, — сообщили в НАБУ.

Фамилию нардепа не указывают, но из материалов дела можно понять, что речь идет о народном избраннике Анатолии Гунько.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о хищении средств на строительстве фортификаций.



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Источник: https://nabu.gov.ua/news/oderzhannia-nardepom-85-tys-dol-ssha-za-orendu-zemli-sudytymut-spivuchasnyka/?fbclid=IwY2xjawFeD0hleHRuA2FlbQIxMAABHSePm-abzAMBpoVQGvf4qGYY0TP1W04GtRPAaCsWIV9ueJLk5XNlIY1oyQ_aem_5fpu6JIKRsBdsFN70iS7kA
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