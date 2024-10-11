12 лет тюрьмы экссудии предательницы из Крыма: в суд направлены еще два дела коллаборантов

Сотрудники Государственного бюро расследований продолжают последовательно разоблачать предателей и коллаборантов, которые после вторжения России на украинскую территорию добровольно сотрудничали с оккупантами. На этой неделе по материалам ДБР суд вынес приговор в отношении одной изменницы, а также были направлены в суд обвинения против еще двух перебежчиков.



Экссуддя предательница. Фото: ГБР

Согласно материалам дела, суд приговорил к 12 годам лишения свободы бывшего судью Джанкойского горрайонного суда в Крыму. После аннексии полуострова в 2014 году она перешла на сторону оккупантов и начала работать по российским законам. Экссудия не только принимала решение в пользу оккупационных властей, но и принимала участие в пропагандистских мероприятиях, направленных на обучение детей Крыму российской конституции.

Суд признал ее виновной в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и назначил 12 лет заключения с конфискацией имущества.

ДБР также завершило расследование и передало в суд дело в отношении бывшего судьи Генического районного суда Херсонской области. После оккупации города она решила поддержать захватчиков и присоединилась к созданию оккупационной судебной системы. С сентября 2023 ее назначили заместителем председателя оккупационной администрации Херсонщины. Во время местных праздников она активно оправдывала российскую агрессию и прославляла оккупационную власть.

Ей предъявлены обвинения в государственной измене и коллаборационной деятельности (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 и ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

Кроме того, ДБР завершило расследование бывшего курсанта правоохранительного вуза из Харьковщины, который во время оккупации Купянского района работал конвоиром в месте для пыток. Он обеспечивал содержание незаконно задержанных людей и участвовал в "следственных действиях", во время которых силой выбивали информацию о местных бойцах АТО и терробороны. После освобождения Купянска курсант сбежал вместе с российскими военными.

Его обвиняют в государственной измене и коллаборационизме (ч. 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 УК Украины).

Напомним, Служба безопасности Украины задержала в Киеве агента военной разведки РФ, более известной как ГРУ. Злоумышленник корректировал ракетно-дроновые удары по городу и совершал поджоги на объектах Укрзализныци.

Кроме того, Департамент внутренней безопасности Нацполиции объявил подозрения 11 жителям Запорожской области в коллаборационной деятельности . Оперативники собрали доказательства, указывающие на их сотрудничество с оккупационными властями во временно захваченном Мелитополе.