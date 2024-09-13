2000 долларов за отсрочку от мобилизации: на взятке поймали проректора столичного вуза

Проректор столичного вуза потребовал деньги за помощь поступить в учебное заведение. Правоохранители разоблачили его в организации схемы уклонения от мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.



Задержали проректора столичного вуза. Фото Национальной полиции

Проректор за 2000 долларов обещал военнообязанному помочь со вступлением в аспирантуру, что позволило бы получить отсрочку от мобилизации.

Разоблачили проректора следователи Шевченковского управления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.

Полицейские выяснили, что к правонарушителю с намерением поступить в аспирантуру в высшее учебное заведение обратился мужчина. “Таким образом, он хотел получить основание для отсрочки от призыва на военную службу. Проректор заверил мужчину в успешном зачислении его на обучение путем воздействия на членов экзаменационной комиссии при условии, если тот заплатит ему 2 тысячи долларов”, — сообщили в полиции.

Проректора задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

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