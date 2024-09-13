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2000 долларов за отсрочку от мобилизации: на взятке поймали проректора столичного вуза

За помощь проректору грозит лишение свободы и конфискация имущества

сегодня, 12:06
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Кречмаровская Наталия

Проректор столичного вуза потребовал деньги за помощь поступить в учебное заведение. Правоохранители разоблачили его в организации схемы уклонения от мобилизации. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию полиции Киева.

2000 долларов за отсрочку от мобилизации: на взятке поймали проректора столичного вуза

Задержали проректора столичного вуза. Фото Национальной полиции

Проректор за 2000 долларов обещал военнообязанному помочь со вступлением в аспирантуру, что позволило бы получить отсрочку от мобилизации.

Разоблачили проректора следователи Шевченковского управления полиции совместно с оперативниками управления стратегических расследований и при процессуальном руководстве Шевченковской окружной прокуратуры.

Полицейские выяснили, что к правонарушителю с намерением поступить в аспирантуру в высшее учебное заведение обратился мужчина. “Таким образом, он хотел получить основание для отсрочки от призыва на военную службу. Проректор заверил мужчину в успешном зачислении его на обучение путем воздействия на членов экзаменационной комиссии при условии, если тот заплатит ему 2 тысячи долларов”, — сообщили в полиции.

Проректора задержали при получении неправомерной выгоды в порядке ст. 208 УПК Украины. Правонарушителю сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление влиянием.

2000 долларов за отсрочку от мобилизации: на взятке поймали проректора столичного вуза - фото 2
2000 долларов за отсрочку от мобилизации: на взятке поймали проректора столичного вуза - фото 3

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что принудительная мобилизация может привести к поражению Украины. ТЦК теряют доверие граждан из-за противоправных действий и принудительной мобилизации. Почему принудительная мобилизация бессмысленна, читайте по ссылке.




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Источник: https://kyiv.npu.gov.ua/news/obitsiav-dopomohty-vstupyty-do-aspirantury-za-hroshi-politseiski-vykryly-prorektora-stolychnoho-vyshu-v-orhanizatsii-skhemy-ukhylennia-vid-mobilizatsii
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