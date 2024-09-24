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40 тыс. долларов нашли у заместителя прокурора Запорожской области: подробности

Заместителя прокурора Запорожской области разоблачили на взятке

сегодня, 15:10
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Кречмаровская Наталия

В Запорожской области на взятке разоблачили заместителя прокурора. У нее обнаружили 40 тысяч долларов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

40 тыс. долларов нашли у заместителя прокурора Запорожской области: подробности

Взятка. Фото САП

"23 сентября 2024 в сотрудничестве с Генеральным прокурором прокуроры САП совместно с детективами НАБУ разоблачили заместителя прокурора Запорожской области на получении 40 тыс. долларов США неправомерной выгоды", — сообщили в САП.

В ходе проведения досудебного расследования было установлено, что заместитель областного прокурора потребовала и фактически получила взятку за

  • решение вопроса об изменении подследственности в уголовном производстве,

  • обеспечение отмены ареста имущества лица,

  • не привлечение к уголовной ответственности по результатам досудебного расследования.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия.

40 тыс. долларов нашли у заместителя прокурора Запорожской области: подробности - фото 2

“Предварительная правовая квалификация действий прокурора – ч. 4 ст. 368 УК Украины. Решается вопрос о сообщении лицу о подозрении и избрании меры пресечения”, — сообщили в САП.

СМИ сообщили, что задержали заместителя руководителя Запорожской областной прокуратуры Наталью Максименко.

Напомним, что в Запорожской области разоблачили растрату бюджетных средств на сумму более 1 620 000 грн. Трем служащим больницы сообщили о подозрении. Организовала схему растраты средств государственного бюджета 43-летняя заместитель главного врача медицинского учреждения одного из прифронтовых городов. Какую схему реализовали в Запорожской области читайте по ссылке.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что судьи Киевского апелляционного суда окажутся на скамье подсудимых. Какие противоправные действия совершили столичные судьи, читайте по ссылке.




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Источник: https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0q2HkXiPi12r3BfzyZ6uvpRR6y8fZ7dLdsN6j6E5cQQFXq8f7REiCA5oDuYeCE5DRl?locale=ru_RU
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