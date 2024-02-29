Кто убил российского пилота Кузьминова: в Испании назвали причастных

Российский пилот Максим Кузьминов, который летом 2023 года передал Украине вертолет Ми-8, а затем уехал в Испанию, был убит чеченскими боевиками, нанятыми в Кремле. Об этом пишет испанское издание El Mundo на основе полученных данных по убийству Кузьминова.



Российский пилот Максим Кузьминов. Фото из открытых источников

El Mundo пишет, опираясь на версии испанских следователей, что чеченцы, которые были завербованы и сотрудничают с российскими службами, установили местонахождение Максима Кузьминова. Это произошло благодаря наблюдению за его матерью Инной Кузьминовой, контактировавшей с российским пилотом в Испании.

Испанское издание указывает, что женщина оказала значительное влияние на подготовку операции по передаче российского вертолета и вышла на связь с украинской разведкой. После приземления в Харьковской области Максима Кузьминова взяла украинская армия, от которой получила гарантии безопасности и предложение остаться в стране. Инна Кузьминова приехала туда раньше.

Несмотря на это, Максим Кузьминов отказался от украинских гарантий. Позже оказалось, что он переехал в провинцию Аликанте на востоке Испании под именем 33-летнего гражданина Украины Игоря Шевченко. Эта провинция является местом обитания многих россиян, что также могло помочь преступникам добраться до него и казнить.

В итоге El Mundo указывает, что участники чеченской преступной группировки, нанятой Кремлем, убили 13 февраля Максима Кузьминова произведя в него 6 выстрелов. Убийцы использовали популярные в СССР 9-мм патроны Макарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев по-хамски прокомментировал убийство российского пилота Кузьминова.

Также "Комментарии" писали, что секретарь СНБО назвал от какого предложения в Украине отказался Максим Кузьминов.



