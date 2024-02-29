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Кто убил российского пилота Кузьминова: в Испании назвали причастных

Российского пилота Максима Кузьминова в Испании убили чеченцы по заказу Кремля.

сегодня, 15:20 comments1126
Автор:
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Slava Kot
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Российский пилот Максим Кузьминов, который летом 2023 года передал Украине вертолет Ми-8, а затем уехал в Испанию, был убит чеченскими боевиками, нанятыми в Кремле. Об этом пишет испанское издание El Mundo на основе полученных данных по убийству Кузьминова.

Кто убил российского пилота Кузьминова: в Испании назвали причастных

Российский пилот Максим Кузьминов. Фото из открытых источников

El Mundo пишет, опираясь на версии испанских следователей, что чеченцы, которые были завербованы и сотрудничают с российскими службами, установили местонахождение Максима Кузьминова. Это произошло благодаря наблюдению за его матерью Инной Кузьминовой, контактировавшей с российским пилотом в Испании.

Испанское издание указывает, что женщина оказала значительное влияние на подготовку операции по передаче российского вертолета и вышла на связь с украинской разведкой. После приземления в Харьковской области Максима Кузьминова взяла украинская армия, от которой получила гарантии безопасности и предложение остаться в стране. Инна Кузьминова приехала туда раньше.

Несмотря на это, Максим Кузьминов отказался от украинских гарантий. Позже оказалось, что он переехал в провинцию Аликанте на востоке Испании под именем 33-летнего гражданина Украины Игоря Шевченко. Эта провинция является местом обитания многих россиян, что также могло помочь преступникам добраться до него и казнить.

В итоге El Mundo указывает, что участники чеченской преступной группировки, нанятой Кремлем, убили 13 февраля Максима Кузьминова произведя в него 6 выстрелов. Убийцы использовали популярные в СССР 9-мм патроны Макарова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев по-хамски прокомментировал убийство российского пилота Кузьминова.

Также "Комментарии" писали, что секретарь СНБО назвал от какого предложения в Украине отказался Максим Кузьминов.




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Источник: https://www.elmundo.es/cronica/2024/02/26/65d8e725fdddff75148b458e.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 15:38

Цей зрадник підставив своїх які не очікували зради. Все це для гарної картинки культа особи корумпованого Фюрера. В цих кошерних ціла розікрадена країна гине, не те що один пілот.


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