Кто и как помог винницкому депутату избежать военной мобилизации

В Винницкой области правоохранители раскрыли масштабную схему фальсификации медицинских документов, позволяющую получать освобождение от военной службы. По делу фигурирует бывший депутат Жмеринского городского совета, которому медики незаконно оформили инвалидность для снятия с военного учета. В результате расследования полиции и ГБР подозрения получили несколько врачей и руководителей медицинских учреждений. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Депутат с фальшивой инвалидностью. Фото: Нацполиция

Депутат с фальшивой инвалидностью

По данным следствия, в начале 2023 года семейный врач без каких-либо обследований подготовил для депутата заключение о наличии цирроза печени. На основе этого документа военно-врачебная комиссия признала его непригодным к военной службе, сняв с учета. Однако позже судебно-медицинская экспертиза опровергла наличие болезни, указанной в медицинских документах.

Разоблачение схемы и подозрения для медицинских работников

Правоохранители установили, что фальсифицированное медицинское заключение позволило бы эксдепутату остаться в Украине или даже покинуть ее границы. В то же время, он уже был фигурантом другого уголовного дела за организацию заказного убийства коллеги-депутата. В настоящее время четверо медицинских работников, в том числе председатель больницы и терапевты, получили подозрения за подделку медицинских заключений и содействие незаконному пересечению границы.

Уголовные последствия для причастных лиц

По статье 332 Уголовного кодекса Украины, подозреваемым грозит до девяти лет лишения свободы с последующим запретом на работу в медицинской сфере и конфискацией имущества. Решается вопрос о мере пресечения для всех фигурантов, вероятно, в виде содержания под стражей.

Напомним, работники ГБР разоблачили руководительницу Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сына на незаконном обогащении. Во время обысков у них нашли только наличными почти 6 миллионов долларов США в разных валютах. Сын должностного лица занимает руководящий пост в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области. Правоохранители в рамках начатого уголовного производства по незаконному оформлению инвалидности мужчинам, пытающимся избежать военной службы, провели ряд обысков в служебных кабинетах и по месту жительства чиновников.