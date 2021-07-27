Криминал, мистика, субкультура. Что такое АУЕ

В погоне за индивидуальностью и самовыражением молодежь создает все новые и новые субкультуры, а некоторые из них, честно говоря, поражают и шокируют. Наверняка каждый из нас хотя бы единожды слышал от мальчишек во дворе или того хуже – кого-то из своих детей или племянников блатные выражения или истошные вопли "АУЕ". Звучит задорно, правда? Конечно, услышав такое, взрослые задумаются, почему их дети издают такие звуки и что с этим делать. Предлагаем вам разобраться, что же скрывает в себе эта аббревиатура и что значит АУЕ у подростков.



История зарождения такого явления, как ауешная субкультура, окутана мистикой тюремных закутков. Фото: wikipedia.org

Субкультура

Так что такое АУЕ? В первую очередь, это субкультура, которая имеет множество идей и правил. Основная концепция заключается в ведении тунеяднического образа жизни, воровстве, презрении к полиции, ведь сама по себе расшифровка АУЕ звучит как "арестантский уклад един" (реже – "арестантское уркаганское единство"). Это значит, что приверженцы данной культура восхищаются жизнью вне закона, жаждут творить хаос по своему усмотрению и ни в коем случае не трудоустраиваться, а главное стремление заключается в том, чтобы попасть на "зону". Для таких "воров" правилами жизни являются понятия, но из всех существующих им известны лишь лежащие на поверхности.

Мистика

История зарождения такого явления, как ауешная субкультура, окутана мистикой тюремных закутков, однако "сила", оказавшая влияние на ее развитие ясна как никогда. В основном выделяют два фактора, которые могли стать причиной возникновения данного феномена. Первый из них – послевоенный кризис, сопровождаемый разгулом преступности, бедности и массового сиротства, что подталкивало подростков на формирование банд и группировок. Ведь, совершив кражу или убийство, можно было либо получить деньги и жить на них какое-то время, либо отправиться в тюрьму, которую расценивали как пусть и уголовный, но кров над головой. Вторая возможная причина – влияние распространенного в 90-х и 2000-х "блатняка" или "блатного фольклора", в котором тоненькой заточкой Круга и "Вороваек" была искусно высечена любовь и тяга к воровской жизни. Считается, что в большей степени именно эти песни привели к образованию субкультуры в современном мире.

С течением времени группировки начали обретать вид настоящего воровского комьюнити: в бандах появилась иерархия и были введены строгие законы, соответствующие тем, что действуют в тюремных камерах. Так, члены АУЕ-групп стали разделяются на лидеров, промежуточных лидеров и "опущенных". Помимо этого, отказаться от арестантского устава действительно сложно, ведь, как гласит воровской завет, "тюрьма еще никого не отпускала", а это значит, стремление выйти из субкультуры – довольно опасный маневр, который повлечет за собой наказание от лидера.

Группировки

Еще одна особенность, которая превращает АУЕ-группировки из баловства в уголовный очаг, является вклад в "общак", подразумевающий собой сбор денежных средств с членов банды лидерами. Но поскольку данное явление наиболее распространено именно среди детей и подростков возрастом от 12 до 18 лет, естественно, что сдавать деньги малолетним "ворам" не представляется возможным. В конечном счете, в ход идут такие нелицеприятные средства добычи финансов, как хулиганство с последующим грабежом, вынос ценных вещей из дома (как отчего, так и чужого) и прочие разбойничьи фишки. Для тех же, кто по тем или иным причинам не может внести свой вклад, отведен ранг "опущенных": в особо запущенных случаях такие дети подвергаются систематическим издевательствам, сексуальному насилию, они становятся изгоями.

Конечно, в рамках социума такое явление не является нормой, поэтому в некоторых странах (в их числе и Россия) началась борьба с арестантским варварством. Так, например, для Российской Федерации 2020 год был ознаменован определением движения АУЕ экстремистской организацией. Это значит, что отныне приверженцы данной субкультуры за организацию новых группировок на основе "арестантского уклада", как гласит уголовный кодекс, подлежат лишению свободы сроком до 12 лет или штрафу в размере 700 тыс. рублей.





Опасность

В общем, как социальное явление, субкультура "арестантского уклада" является довольно опасным и неприемлемым, поэтому не приветствуется обществом. Однако, разобравшись с тем, кто такие АУЕ на самом деле, можете выдохнуть спокойно. В большинстве своем для подростков это слово внесено в молодежный сленг и выступает в роли междометия, используемого для привлечения внимания сверстников во время разговора. Пополнение лексикона младшего поколения такими возгласами легко объяснить желанием быть "крутыми", похожими на хулиганов со двора. Но к счастью, суровая реальность такова, что для многих детей и подростков, растущих под присмотром родителей, такое движение, как АУЕ, опасности не представляет, поскольку данный образ жизни кажется для них немыслимым, а семья держит руку на пульсе.

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