Кредитная афера на 20 миллионов: ГБР разоблачило масштабную схему мошенничества

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему Председателю правления одного из коммерческих банков и бывшему руководителю частного предприятия, подозреваемым в незаконном присвоении средств банковского учреждения. По данным следствия, злоумышленники сговорились и организовали выдачу необоснованного кредита на сумму 20 миллионов гривен, после чего средства вывели за границу.

ГБР разоблачило схему мошенничества. Фото: ГБР

Мошенническая схема на десятки миллионов

В июле 2022 года руководитель частного предприятия обратился в банк с запросом на кредит для закупки ткани от иностранных поставщиков. Несмотря на отсутствие надлежащего имущественного обеспечения для обеспечения кредита, Председатель правления банка, сотрудничая с бизнесменом и привлекая других должностных лиц банка, согласовал выделение кредита. После получения средств они были перечислены на счета компаний-нерезидентов и впоследствии обналичены за границей. При этом товар, под который выдавался кредит, в Украину не поступал.

В октябре 2022 года Национальный банк Украины признал этот коммерческий банк несостоятельным, поскольку он не мог выполнять свои обязательства по кредитам рефинансирования. По данным, более 1,2 миллиарда гривен средств физических лиц, находившихся на счетах банка, теперь будут возвращаться через Фонд гарантирования вкладов.

Уголовная ответственность и дальнейшее расследование

Бывшему Председателю правления банка и руководителю предприятия инкриминируют растрату имущества в особо крупных размерах, осуществленную по сговору группы лиц во время военного положения (ч. 5 ст. 191 УК Украины). За такое преступление им грозит до 12 лет лишения свободы. ГБР продолжает расследование, чтобы выявить другие факты противоправной деятельности и установить всех причастных к мошеннической схеме.

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