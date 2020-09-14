Коррупционная схема стоимостью 600 млн гривен в элитной Конча-Заспе: СБУ разоблачила чиновников на сделках

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Козинского поселкового совета, которые действовали совместно с представителями управления Госземагентства в Обуховском районе Киевской области, в многомиллионных незаконных схемах с элитными земельными участками на территории Конча-Заспы. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Источник: пресс-центр СБУ

Говорится, что должностные лица, используя служебное положение, сдали в аренду почти на полвека киевской частной фирме 27 га земли рекреационного назначения.

Специалисты оценили незаконно сданы в аренду участки в более 600 млн гривен. Известно, что половина земель располагается на базе отдыха АО "Укрпочта".

Как сообщает пресс-служба ведомства, с целью выявления доказательств незаконной схемы, был проведен ряд обысков в помещениях поселкового совета, а также в юридическом учреждении, которая способствовала проведению сделки.

Подозреваемым инкриминируется совершение преступления, наказание за которое предусматривается ст. 364 "Злоупотребление властью". Сейчас должностными лицами СБУ принимаются меры по возврату земельных участков в собственность ОТГ. По решению суда на указанные земельные участки наложен арест и установлен запрет на их отчуждение.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что суд обязал СБУ возбудить уголовное дело по подозрению Ермака в государственной измене и шпионаже.

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