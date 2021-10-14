Контрабандные сигареты вместо велосипедных шин и поваренной соли - находка СБУ и таможенников

Пресс-служба СБУ сообщает, что в Одесской области заблокированы две схемы нелегального провоза партии сигарет через украинскую таможню.

Правоохранители осматривают склад с контрабандными сигаретами - фото СБУ

Злоумышленники, действующие по первой схеме, планировали везти контрабанду из Украины в страны Европейского Союза. Общая стоимость контрафакта — 27 млн грн. По второй схеме планировалось импортировать сигареты в Украину из Южной Азии. Стоимость продукции — 13 млн грн.

Сотрудники СБУ подробно рассказывают, как действовали злоумышленники. В первом случае планировалось, что большая партия сигарет пройдет через одесскую таможню, потом — загрузится на баржу и двинется по Дунаю в Венгрию. При этом "товар" надежно спрятали в коробки с пищевой солью. В г. Измаил груз хранился на частном складе, в который и нагрянули таможенники. Во время обыска правоохранители заглянули в мешки и увидели вместо пачек соли — полтора миллиона пачек сигарет без голографических акцизных наклеек. Подозревают, что к преступлению может быть причастен работник таможни. Контрафакт не пересек границы ЕС благодаря слаженной работе Государственной пограничной службы, Одесской областной прокураторы и Государственного бюро расследований.

Оперативники также получили информацию о том, что в одном из складов Одесского торгового морского порта ожидается контрабанда. В помещении, которым владело местное предприятие-импортер, их встретили около тысячи коробок, полных сигарет без акцизной отметки. В таможенной декларации этот "подарок" назывался велосипедными шинами.

Правоохранители сейчас решают вопрос об открытии дела для выявления всех лиц, причастных к контрабанде, — предпринимателей и сотрудников госучреждений.

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