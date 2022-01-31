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Кого накажут за масштабные пожары в Луганской области

Сумма ущерба от масштабных пожаров в Луганской области составляет более пяти млрд гривен

сегодня, 16:55
Автор:

Козлова Альбіна
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Летом 2020 года в Луганской области разгорелись массовые пожары, ответственность за ущерб от них возложена на госслужащих. Об этом сообщается в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Кого накажут за масштабные пожары в Луганской области

В ГБР рассказали, кому обьявили подозрение, фото из открытых источников

Известно, что уведомление о подозрении было вручено 31 января руководителю Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Луганской области и экс-начальнику Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства в служебной халатности.

Сумма ущерба от лесных пожаров в Новоайдарском районе составляет более пяти миллиардов гривен. Пожар уничтожил 8 тысяч гектаров лесных насаждений и повредил частные дома.

Следователи выяснили, что в июле, имея информацию о возникновении пожара, подозреваемые несвоевременно приняли меры, необходимые для локализации огня.

Досудебное следствие продолжается, должностным лицам объявили подозрения в рамках производства, открытого по части 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет.

Следователь судья в ближайшее время рассмотрит ходатайство следователей об избрании меры пресечения подозреваемым. Сторона обвинения будет ходатайствовать о назначении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Планируется также отстранить начальника Главного управления ГСЧС в Луганской области от должности.

Как сообщал портал "Комментарии", в Бангладеш в результате пожара погибли несколько десятков человек. По предварительным данным, погибли 39 человек, около 100 человек травмировались или получили ожоги в результате пожара. Известно, что на трехпалубном судне, двигавшемся по реке близ города Джалакати, вспыхнул пожар. Паром курсировал из Дакки в город Баргун.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/masshtabni-pozhezhi-na-luganshhini-dbr-povidomilo-pro-pidozru-nachalniku-oblupravlinnya-lisomislivskogo-gospodarstva-ta-nachalniku-dsns
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