logo
Русский Українська

BTC/USD

55125.96

ETH/USD

3459.02

LTC/USD

172.54

USD/UAH

26.55

EUR/UAH

30.70

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Как туристическая фирма подделала ПЦР-тесты на полмиллиона гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

Как туристическая фирма подделала ПЦР-тесты на полмиллиона гривен

Чтобы выехать за границу без справки о негативном COVID-тесте клиенты турфирм готовы на все

сегодня, 14:12
Автор:

Елена Бурдейная

СБУ разоблачила схему, которая давала возможность выехать за границу с фальшивыми медицинскими справками, сообщает пресс-центр ведомства.

Как туристическая фирма подделала ПЦР-тесты на полмиллиона гривен

Лаборатория для проведения медицинских исследований - фото из сети

Махинаторы ежемесячно изготавливали более полусотни фальсифицированных результатов тестов на COVID-19 международного и украинского образца. Сотрудники СБУ обнаружили и заблокировали нелегальную бизнес-схему.

Сделками занимались туристическая фирма и частная медицинская лаборатория в Харьковской области. Двое работников турфирмы продавали зарубежные туры и при этом предлагали подготовить фальшивые справки о тестировании для выезда. Ежемесячно группа злоумышленников нелегально зарабатывала более 500 тыс. гривен.

Те, кто согласился на сделку, осуществляли полную предоплату. После этого турагентство пересылало паспортные данные в медицинское учреждение, где выписывался отрицательный фальшивый ПЦР-тест без забора образцов и вносилась ложная информация в систему ЕСОЗ и приложение "Вдома". Имея на руках подделки, клиенты быстро и беспрепятственно пересекали границу, при этом избегая двухнедельной самоизоляции и способствуя вероятному заражению других людей.

В рамках следствия были проведены обыски в турагентстве, медицинском учреждении и дома у фигурантов дела. СБУ выявило ряд доказательств: поддельные справки, записи о нелегальной деятельности и тому подобное.

Если подозреваемых признают виновными, они могут быть наказаны по ст. 358 Уголовного кодекса Украины "подделка документов" и ст. 27 "соучастие". Хотя в сентябре министр здравоохранения Ляшко анонсировал изменения в кодекс для наказания за подделку COVID сертификатов.

О фейках про вакцинацию издание "Комментарии" рассказывало своим читателям ранее.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-vykryla-cherhovu-skhemu-pidrobky-plrtestiv-zlovmysnyky-zaroblialy-do-500-tys-hrn-shchomisiatsia
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ