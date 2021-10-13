Как туристическая фирма подделала ПЦР-тесты на полмиллиона гривен

СБУ разоблачила схему, которая давала возможность выехать за границу с фальшивыми медицинскими справками, сообщает пресс-центр ведомства.

Лаборатория для проведения медицинских исследований - фото из сети

Махинаторы ежемесячно изготавливали более полусотни фальсифицированных результатов тестов на COVID-19 международного и украинского образца. Сотрудники СБУ обнаружили и заблокировали нелегальную бизнес-схему.

Сделками занимались туристическая фирма и частная медицинская лаборатория в Харьковской области. Двое работников турфирмы продавали зарубежные туры и при этом предлагали подготовить фальшивые справки о тестировании для выезда. Ежемесячно группа злоумышленников нелегально зарабатывала более 500 тыс. гривен.

Те, кто согласился на сделку, осуществляли полную предоплату. После этого турагентство пересылало паспортные данные в медицинское учреждение, где выписывался отрицательный фальшивый ПЦР-тест без забора образцов и вносилась ложная информация в систему ЕСОЗ и приложение "Вдома". Имея на руках подделки, клиенты быстро и беспрепятственно пересекали границу, при этом избегая двухнедельной самоизоляции и способствуя вероятному заражению других людей.

В рамках следствия были проведены обыски в турагентстве, медицинском учреждении и дома у фигурантов дела. СБУ выявило ряд доказательств: поддельные справки, записи о нелегальной деятельности и тому подобное.

Если подозреваемых признают виновными, они могут быть наказаны по ст. 358 Уголовного кодекса Украины "подделка документов" и ст. 27 "соучастие". Хотя в сентябре министр здравоохранения Ляшко анонсировал изменения в кодекс для наказания за подделку COVID сертификатов.

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