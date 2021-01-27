Как оправдание догхантера показало несовершенство судебной системы: детали дела Святогора

Резонанс вызвало решение Шевченковского суда Киева, которым оправдали живодера Алексея Святогора, убившего тысячи животных... Почему такие люди не несут достойного наказания? Как изменить ситуацию? Об этом сайту "Комментарии" рассказала адвокат, эксперт Украинского института будущего (УИБ) по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько.

Действия догхантера оказались вполне приемлемыми для суда. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк





В расследовании допускают стратегические ошибки

"К сожалению, сегодня украинское законодательство далеко от совершенства в части, касающейся ответственности за жестокое обращение с животными. Большинство норм выписано таким образом, что значительно затрудняет достижение цели наказания таких лиц, — объясняет Мирослава Чорноусько. — Не в последнюю очередь в связи с этим формируется еще более несовершенная правоприменительная, в том числе судебная, практика. В частности, виновники большинства резонансных случаев жестокого обращения с животными, в отношении которых были открыты уголовные производства, в конце концов были оправданы на стадии судебного разбирательства. Не стал исключением и кейс Алексея Святогора. В нем одной из стратегических ошибок стала квалификация уголовного преступления".

Эксперт напоминает, что Святогору инкриминировали изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости. Между тем, суд не нашел в его действиях состава преступления, мотивируя это тем, что соответствующие реплики обвиняемого имеют устный характер, а потому возможность привлечения к ответственности по соответствующей статье отсутствует.

"А значит, есть основания утверждать как о необходимости со стороны правоохранителей квалифицировать такие действия иначе, так и о работе над системными изменениями в законодательстве. В то же время, в общем пока имеет место сложность в привлечении так называемых "догхантеров" к ответственности и с учетом того, что процесс доказывания осложняется необходимостью фиксации их действий и установлением причинной взаимосвязи между вредом, причиненным животному и последствиями для его жизни и здоровья", — говорит Мирослава Чорноусько.

По ее словам, нередки случаи переквалификации соответствующих действий по уголовным преступлением на административное, как произошло в резонансной истории с одним из хмельницких чиновников. Тогда стало известно о том, как директор Государственного архива Хмельницкой, привязав собаку к авто, тянул его по дороге. В результате нарушитель обошелся незначительным штрафом.





"Причиной этого, по мнению экспертизы и следствия по делу, стало отсутствие у собаки увечья и осложнений состояния здоровья. Хотя, такие выводы и являются довольно сомнительными, несмотря на то, что оценить факт нанесения вреда здоровью животного можно было невооруженным глазом, — подчеркивает Мирослава Чорноусько. — В указанном случае можно говорить также о вероятности задействования определенных субъективных факторов, оказавших влияние на результаты экспертизы и следствия. Однако, справедливым будет отметить, что и сами по себе нормы УК Украины делают возможными подобные "маневры", принимая во внимание отсутствие значительного разнообразия квалифицирующих обстоятельств".

Это означает, объясняет эксперт, что реальное привлечение к уголовной ответственности может наступить в случаях, когда доказательства практически невозможно опровергнуть, а значит — "развалить" дело. Так произошло в одном из резонансных случаев жестокого обращения с котом, которого выбросили с пятого этажа, после чего "добивали" об асфальт, напоминает Мирослава Чорноусько. Тогда обидчика животного приговорили к 5 годам лишения свободы, тем самым были применив максимально возможную санкцию.





Какое же наказание должно ждать догхантеров?

В целом же, по данным официальной статистики Офиса Генерального прокурора Украины, в 2020 году по факту жестокого обращения с животными было открыто всего 222 уголовных производства.

"Вместе с тем, только в 49 из них было сообщено о подозрении и в 48 направлено производства в суд, — подчеркивает Мирослава Чорноусько. — Как видим, статистика весьма показательна в части "эффективности" досудебных расследований. Ведь, как демонстрирует практика, в случае, если существует достаточное количество материалов, которые могут быть доказательствами вины лица в совершении уголовного преступления, с сообщением о подозрении нет оснований медлить. Таким образом, в большинстве из совершенных нарушений за прошлый год вряд ли будет результат в виде сообщения о подозрении должникам, а значит, и привлечения их к уголовной ответственности".

В целом, на сегодня законодательство предусматривает несколько путей наказание таких лиц.

Во-первых, соответственно ч. 1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными, натравливание их друг на друга, распространение материалов с призывами к жестокому обращению) предусмотрен арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Вместе с этим, согласно ч. 2 ст. 299 УК, те же действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет или лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Если же действия, предусмотренные ч. 1 и 2 данной статьи, совершенные с особой жестокостью или в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, или по отношению ко двум и более животным, или повторно, или группой лиц, то речь идет о наказании от 5 до 8 лет заключения .

Во-вторых, может иметь место и административная ответственность.

Например, статья 174 КУоАП за стрельбу из огнестрельного, холодного метательного или пневматического оружия в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, под которую подпадает и отстрел бездомных собак, предусматривает только штраф от 1700 до 2550 грн. с конфискацией оружия и боевых припасов к нему. Наряду с этим, статья 89 КоАП предусматривает ответственность за жестокое обращение животными и их пропаганду в виде наложения штрафа до 5100 грн.

"Как видим, кроме стилистики изложения норм, которая затрудняет доказывания, предметом внимания законодателя в ближайшем будущем стать также и уровень санкций, которые в настоящее время не достаточно "мотивируют" к соблюдению установленных требований", — резюмирует Мирослава Чорноусько.

И если уж речь зашла о законодательстве, то напомним: ранее "Комментарии" подробно рассказывали, чего стоит ожидать от вновь принятого закона о референдуме в Украине.

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