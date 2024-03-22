Как изменился уровень коррупции за два года войны: результаты соцопроса

Более 60% граждан Украины заявили о росте уровня коррупции в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Украинцы считают, что коррупции стало больше. Фото из открытых источников

Согласно результатам исследования "Коррупция в Украине 2023: понимание, восприятие, распространенность", которое представило НАПК, рост уровня коррупции в 2023 году отмечают 61,2% жителей Украины, что в два раза больше, чем в 2022 году.

При этом о росте уровня коррупции заявили 46,3% представителей бизнеса, что почти втрое превышает показатель 2022 года.

Отмечается, что чаще всего с коррупцией сталкиваются украинцы, которые обращаются в сервисные центры Министерства внутренних дел, получают услуги в сфере строительства, земельных отношений и медицины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Украина не будет вести мирные переговоры с Россией, поскольку РФ – страна-террорист, а с террористами не разговаривают, их уничтожают, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов. Секретарь СНБО добавил, что все цивилизованные страны мира должны вслед за Украиной признать РФ страной-террористом. "Какие с Россией мирные переговоры, если эта страна — агрессор? Это страна-террорист. С террористами в современном мире никто не разговаривает. Их просто берут и уничтожают", — заявил Данилов.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина не планирует откладывать проведение саммита по обсуждению формулы мира, чтобы привлечь к участию в нем больше государств. По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, Украина не может оттягивать организацию саммита мира для привлечения большего количества стран так называемого Глобального юга, поскольку для Сил обороны каждый день войны – это потеря человеческих жизней.