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Известны имена и фото россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности - у нее выкидыш

Обнародовали имена русских насильников.

сегодня, 06:10
Автор:

Slava Kot
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Широким массам стали известны лица и имена российских военных, жестоко изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности. Это оказались Ринат Хакимьянов и Арслан Салихов из 90-й бронетанковой дивизии. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram канале.

Известны имена и фото россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности - у нее выкидыш

Известны имена россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце. Фото с открытых источников

Сексуальное преступление произошло в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Оба русских военных напали на женщину в марте, во время своего пребывания в поселке городского типа Большая Дымерка в Киевской области.

По информации журналиста, россияне избили женщину, выбили зубы и затащили в соседний дом и изнасиловали. Молодая женщина просила не совершать сексуальных преступлений, ведь была беременна на третьем месяце, но оба российских военных не слушали ее.

На следующий день женщина потеряла ребенка.

Украинская полиция сообщила о подозрении и подчеркивает, что однажды они получат свое наказание.

Фото обоих насильников Рината Хакимянова и Арслана Салихова можно просмотреть ниже:

Известны имена и фото россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности - у нее выкидыш - фото 2
Известны имена и фото россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности - у нее выкидыш - фото 3

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном скандале с епископом. Церковнослужитель, который
получил премией Нобеля, имел сексуальные отношения с несовершеннолетними ребятами.
Также "Комментарии" писали о том, как российские военные изнасиловали 16-летнюю девушку. Об этом стало известно из телефонного разговора, который перехватили сотрудники украинской службы безопасности. Один из российских военных критикует своих коллег в разговоре по телефону и рассказывает, что ребята поймали "контузию", ушли и изнасиловали 16-летнюю девушку и взрослую женщину в одном из сел. В какой именно деревне произошло сексуальное преступление неизвестно.



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Источник: https://t.me/Tsaplienko/16834
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