Известны имена и фото россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности - у нее выкидыш

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Slava Kot
Широким массам стали известны лица и имена российских военных, жестоко изнасиловавших женщину на третьем месяце беременности. Это оказались Ринат Хакимьянов и Арслан Салихов из 90-й бронетанковой дивизии. Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram канале.
Известны имена россиян, изнасиловавших женщину на третьем месяце. Фото с открытых источников
Сексуальное преступление произошло в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину. Оба русских военных напали на женщину в марте, во время своего пребывания в поселке городского типа Большая Дымерка в Киевской области.
По информации журналиста, россияне избили женщину, выбили зубы и затащили в соседний дом и изнасиловали. Молодая женщина просила не совершать сексуальных преступлений, ведь была беременна на третьем месяце, но оба российских военных не слушали ее.
На следующий день женщина потеряла ребенка.
Украинская полиция сообщила о подозрении и подчеркивает, что однажды они получат свое наказание.
Фото обоих насильников Рината Хакимянова и Арслана Салихова можно просмотреть ниже:
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