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Изуродовал лицо и развращал: в Хмельницкой области мужчина издевался над своей дочерью

В Хмельницкой области мужчина облил лицо своей дочери кислотой

7 декабря 2021, 15:00
Автор:

Денис Подставной
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В Хмельницкой области судили мужчину, который издевался над своей несовершеннолетней дочерью. Об этом сообщается на официальном сайте Офиса генерального прокурора Украины. 

Изуродовал лицо и развращал: в Хмельницкой области мужчина издевался над своей дочерью

В Хмельницкой области судили злоумышленника. Фото из открытых источников

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что подсудимый развращал дочь с 14-летнего возраста. Кроме того, мужчина держал девочку в постоянном психологическом напряжении и чрезмерно контролировал. Например, он заставлял дочь чаще приезжать домой, во время того, как она находилась на учебе в областном центре. 

Пострадавшей на телефон приходили сообщения с угрозами ей и членам её семьи. Они содержали картинки порнографического содержания, а также изображения изуродованных людей. Также нарушитель обвинял девушку в якобы непристойном поведении. 

Как стало известно, несколько лет назад такими сообщениями мужчина заставил свою дочь посреди ночи выйти в поле, а там напал на неё и облил серной кислотой. Потерпевшая узнала в нападавшем своего отца. 

В результате происшествия девушка была доставлена в медицинское учреждение с изуродованным лицом и ожогами тела. На днях подозреваемого судили. 

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок восемь с половиной лет. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в Замбии на молодую девушку из Великобритании напал крокодил. Хищник укусил свою жертву за ногу и пытался утащить под воду. На помощь пострадавшей поспешили её знакомые. Они помогли ей отбиться от животного. Девушка была доставлена в медицинское учреждение с ранениями бедра и голени. На данный момент её жизни ничего не угрожает. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Румынии на украинских туристов напал медведь. Во время происшествия двое человек получили ранения. Как заявили власти румынского города Синая, туристы получили ранения во время того, как убегали от хищника, а не в результате нападения. 





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Источник: https://gp.gov.ua/ua/posts/do-8-z-polovinoyu-rokiv-tyurmi-zasudzeno-colovika-yakii-z-14-rokiv-rozbeshhuvav-donku-ta-zniveciv-yiyi-obliccya
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