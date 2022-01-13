logo

BTC/USD

43420.82

ETH/USD

3322.83

LTC/USD

137.74

USD/UAH

27.95

EUR/UAH

31.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Криминал Исторический приговор: сирийский офицер получил пожизненное заключение за преступления против человечества
commentss НОВОСТИ Все новости

Исторический приговор: сирийский офицер получил пожизненное заключение за преступления против человечества

Осужденный совершил преступления во время гражданской войны в Сирии 2011 года

сегодня, 17:17
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Немецкий суд в четверг, 13 января, приговорил бывшего офицера разведки службы безопасности президента Сирии Башара Асада к пожизненному заключению после того, как он признал его виновным в убийстве, изнасиловании и преступлениях против человечества. Об этом сообщает Reuters.

Исторический приговор: сирийский офицер получил пожизненное заключение за преступления против человечества

Сирийский подсудимый Анвар Р. - Reuters

Анвару Р. было предъявлено обвинение в 58 убийствах, изнасилованиях и сексуальных притязаниях в тюрьме в Дамаске, которая контролировалась возглавляемым им подразделением разведки. Он отверг все обвинения.

Это было первое в мире уголовное дело, возбужденное из-за государственных пыток во время гражданской войны в Сирии, которое началось в 2011 году.

В прошлом году Эяда А., другого бывшего сотрудника сирийской разведки, приговорили к 4-1/2 году заключения за содействие пыткам гражданского населения.

"Суд демонстрирует, что ответственность за ужасные зверства режима Асада возможна – что доказательства убедительны и будут приняты судами – если национальные прокуроры и судьи решат действовать. Как бы мы ни приветствовали результат этого процесса, мы не должны забывать, что жестокость преступлений, доказанных в суде, продолжается по сей день в Сирии", – сказал Эрик Витте по Инициативе справедливости открытого общества.

Правительство Асада отрицает, что пытает заключенных.

Приговор дает надежду многим из 800 000 сирийцев в Германии после того, как попытки создать международный трибунал в отношении Сирии провалились.

Прокуратура обеспечила судебное разбирательство в соответствии с законами Германии об универсальной юрисдикции, позволяющими судам преследовать преступления против человечества, совершенные в любой точке мира.

На следующей неделе во Франкфурте начнется второй судебный процесс над сирийским врачом, подозреваемым в преступлениях против человечества, включая пытки заключенных в военном госпитале города Хомс в 2011-2012 годах.

Немецкая прокуратура также обвиняет его в убийстве заключенного с помощью смертельной инъекции.

Как сообщали ранее, нардепу Леросу грозит тюремный срок: дело направили в суд.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/europe/german-court-rule-landmark-syria-torture-trial-2022-01-13/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!