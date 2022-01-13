Исторический приговор: сирийский офицер получил пожизненное заключение за преступления против человечества

Немецкий суд в четверг, 13 января, приговорил бывшего офицера разведки службы безопасности президента Сирии Башара Асада к пожизненному заключению после того, как он признал его виновным в убийстве, изнасиловании и преступлениях против человечества. Об этом сообщает Reuters.

Сирийский подсудимый Анвар Р. - Reuters

Анвару Р. было предъявлено обвинение в 58 убийствах, изнасилованиях и сексуальных притязаниях в тюрьме в Дамаске, которая контролировалась возглавляемым им подразделением разведки. Он отверг все обвинения.

Это было первое в мире уголовное дело, возбужденное из-за государственных пыток во время гражданской войны в Сирии, которое началось в 2011 году.

В прошлом году Эяда А., другого бывшего сотрудника сирийской разведки, приговорили к 4-1/2 году заключения за содействие пыткам гражданского населения.

"Суд демонстрирует, что ответственность за ужасные зверства режима Асада возможна – что доказательства убедительны и будут приняты судами – если национальные прокуроры и судьи решат действовать. Как бы мы ни приветствовали результат этого процесса, мы не должны забывать, что жестокость преступлений, доказанных в суде, продолжается по сей день в Сирии", – сказал Эрик Витте по Инициативе справедливости открытого общества.

Правительство Асада отрицает, что пытает заключенных.

Приговор дает надежду многим из 800 000 сирийцев в Германии после того, как попытки создать международный трибунал в отношении Сирии провалились.

Прокуратура обеспечила судебное разбирательство в соответствии с законами Германии об универсальной юрисдикции, позволяющими судам преследовать преступления против человечества, совершенные в любой точке мира.

На следующей неделе во Франкфурте начнется второй судебный процесс над сирийским врачом, подозреваемым в преступлениях против человечества, включая пытки заключенных в военном госпитале города Хомс в 2011-2012 годах.

Немецкая прокуратура также обвиняет его в убийстве заключенного с помощью смертельной инъекции.

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