Инспектор таможни во Львовской области "организовал бизнес" на границе

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации – продавал "белые билеты". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.



Инспектор искал желающих пересечь государственную границу. Мужчинам обещал содействие в признании их непригодными к военной службе. К тому же военнообязанным, по условиям, не нужно было проходить какие-либо комиссии. Документы, позволяющие законно выезжать за границу, обещали оформить без каких-либо проверок. Стоимость своих услуг инспектор оценивал в 13 тыс. долларов США.

В ГБР отметили, что в незаконную схему было привлечено более десяти человек, среди которых члены семей работников правоохранительных органов и криминалитета.

Инспектора задержали после получения денег от очередного "клиента".

По месту работы инспектора провели обыски – изъяли мобильные телефоны, номерные знаки, оригиналы и копии военно-учетных документов более 20 человек.

Фигуранту сообщили о подозрении в переправке лица через государственную границу (ч.3 ст.332 УК Украины). Согласно статье подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Инспектора, после задержания, с работы уволили.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 242,2 тыс. грн.

"Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме", — сообщили в ДБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Украине будут защищать производство собственного оружия.



