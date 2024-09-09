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Инспектор таможни во Львовской области "организовал бизнес" на границе

Инспектор продавал "белые билеты" военнообязанным мужчинам

сегодня, 13:32
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Кречмаровская Наталия

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с Нацполицией разоблачили и задержали государственного инспектора Львовской таможни. Инспектор помогал военнообязанным уклоняться от мобилизации – продавал "белые билеты". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию ГБР.

Инспектор таможни во Львовской области "организовал бизнес" на границе

Инспектор искал желающих пересечь государственную границу. Мужчинам обещал содействие в признании их непригодными к военной службе. К тому же военнообязанным, по условиям, не нужно было проходить какие-либо комиссии. Документы, позволяющие законно выезжать за границу, обещали оформить без каких-либо проверок. Стоимость своих услуг инспектор оценивал в 13 тыс. долларов США.

В ГБР отметили, что в незаконную схему было привлечено более десяти человек, среди которых члены семей работников правоохранительных органов и криминалитета.

Инспектора задержали после получения денег от очередного "клиента".

По месту работы инспектора провели обыски – изъяли мобильные телефоны, номерные знаки, оригиналы и копии военно-учетных документов более 20 человек.

Инспектор таможни во Львовской области ”организовал бизнес” на границе - фото 2
Инспектор таможни во Львовской области ”организовал бизнес” на границе - фото 3

Фигуранту сообщили о подозрении в переправке лица через государственную границу (ч.3 ст.332 УК Украины). Согласно статье подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет. Инспектора, после задержания, с работы уволили.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залогу 242,2 тыс. грн.

"Расследование продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме", — сообщили в ДБР.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, как в Украине будут защищать производство собственного оружия.




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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-lvivshhini-dbr-vikrilo-inspektora-mitnici-yakij-organizuvav-biznes-na-bilih-kvitkah
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