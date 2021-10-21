Иностранца с ртутью задержали на Закарпатье: зачем хотели вывезти вещество



















На Закарпатье работники правоохранительных органов вместе с таможенниками задержали иностранца с контрабандой. Об этом сообщают в пресс-службе Службы безопасности (СБУ).



На границе задержали иностранца, фото СБУ

Известно, что мужчина хотел провезти три килограмма ртути через границу. Мужчине заплатили за перевозку химического вещества пять тысяч евро. Ртуть иностранец должен продать за 200 000 евро другому лицу на территории Европейского союза. Таможенники в пункте пропуска "Малые Селменцы" обнаружили у мужчины опасный багаж. Сотрудники СБУ задержали иностранца, который хотел перевезти контрабанду.

По факту возбуждено уголовное производство по части 1 статьи 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины. Иностранцу объявили подозрение и сейчас проводятся следственные действия в рамках производства.

Следователи будут выяснять где человек взял ртуть в таком объеме и кто еще причастен к контрабанде. Пары ртути ядовиты для людей и могут вызвать интоксикацию и смерть. Поэтому ртуть используют для терактов и заказных убийств, в экстремистских актах.

Портал "Комментарии" сообщал, что схроны со взрывчаткой и противотанковыми минами располагались в Донецкой и Херсонской областях. Их разоблачили благодаря совместной работе сотрудников СБУ, подразделений Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Общий вес смертоносного взрывчатки — более 15 кг.

Также мы сообщали, что таможенники нашли контрабандные сигареты вместо велосипедных шин и поваренной соли. Злоумышленники, действовали по первой схеме, планировали контрабанду из Украины в страны Европейского Союза. Общая стоимость контрафакта — 27 млн грн.

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