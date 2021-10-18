Хранилище оружия для диверсантов - информация СБУ

Пресс-служба СБУ сообщила, что выявлены тайные склады боевиков в двух областях Украины.

Склады вооружения обнаружили работники СБУ в двух областях Украины - фото пресс-службы

Схроны со взрывчаткой и противотанковыми минами располагались в Донецкой и Херсонской областях. Их разоблачили благодаря совместной работе сотрудников СБУ, подразделений Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Общий вес смертоносной взрывчатки — более 15 кг.

Склад боеприпасов в Донецкой области был расположен неподалеку от здания энергетического хозяйства, обеспечивающего энергией Мариуполь и соседние населенные пункты. Оперативные данные свидетельствовали, что члены незаконных формирований создали его еще в 2014 г. Назначение укрытия — использовать спрятанные боеприпасы для проведения диверсий на территории Украины. Правоохранители обнаружили следующий перечень смертоносных предметов:

— взрывчатка — почти 15 кг, а также детонаторы;

— противотанковый ручной гранатомет, противопехотная мина кругового поражения — по одной шт.;

— противотанковые мины ТМ-62м, минометные мины калибра 120 мм — по две шт.;

— более тысячи патронов калибра 4,45 мм.

Тайник в городе Херсон располагался на окраине города. В нем оперативники обнаружили два ящика с патронами для стрелкового оружия и две боевые гранаты.

Военный арсенал злоумышленников мог стать причиной многих травм и смертей:

— противотанковый ручной гранатомет стреляет на полкилометра и совершает до семи выстрелов в минуту;

— противотанковая мина ТМ-62м, установленная в любой грунт, полностью уничтожает ходовую часть танка;

— минометная мина калибра 120 мм гарантированно поражает людей на расстоянии 25 м, осколки разлетаются на расстояние до 250 м, повреждаются здания и техника, мины долетают на расстояние до 7 км.

О борьбе СБУ и таможни с контрабандой издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.





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