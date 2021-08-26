Хотите в парк - платите: на Херсонщине задержали чиновника

Задержанный - депутат Мелитопольского городского совета, фото Нацполиции

Чиновника из Херсона задержали на получении денег. Об этом сообщают в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.



Операцию по задержанию проводили сотрудники управления стратегических расследований. На горячем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины арестовали исполняющего обязанности директора национального природного парка.

Как оказалось, мужчина является действующим депутатом Мелитопольского городского совета. Вероятно, чиновник быстро разобрался, что на новой должности можно нагреть руки. За разрешение проехать туристическим автобусам на остров, который расположен на территории национального парка "Приазовский", чиновник якобы требовал деньги от частных перевозчиков.

По материалам следствия известно, что цены на разрешения отличались в зависимости от пассажировместимости автобусов. Задержали чиновника 26 августа при получении шести тысяч гривен от перевозчика.



Мужчине сообщат о подозрении по части 3 статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Если его вина будет доказана в суде, чиновнику грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

Сейчас продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства.

Как сообщал портал "Комментарии", на Николаевщине задержали руководителя экоинспекции. При получении долларов США правоохранители арестовали жителя Николаева, который занимал должность исполняющего обязанности начальника управления Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа.

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