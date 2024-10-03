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Хирурга из Ровенщины будут судить за поддельные диагнозы для уклонистов

Выданные справки врачом послужили основанием для признания мужчин непригодными

сегодня, 17:16
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Амбарцумян Анна

В Ровенской области завершено расследование врача, который помогал военнообязанным избегать службы, оформляя им фальшивые медицинские документы. Сотрудники ГБР закончили досудебное расследование, и обвинительный акт уже передан в суд.

Хирурга из Ровенщины будут судить за поддельные диагнозы для уклонистов

Врач. Изображение от pressfoto на Freepik

Хирург оформлял стационарное лечение пациентам, которые не нуждались в медицинской помощи, а затем выдавал фальшивые справки с диагнозами, указывающими на хронические проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Эти документы послужили основанием для принятия решения о непригодности к военной службе.                                                                                                       

Организаторами этой схемы выступили администратор частной клиники в Ровенской области и его сообщник. За услуги они получали по 6,5 тысячи долларов с каждого клиента. Преступную деятельность раскрыли сотрудники СБУ и внутренней безопасности Нацполиции, задержавшие одного из участников во время передачи взятки.

Прокурор передал дело для дальнейшего расследования в ГБР. Хирург полностью признал свою вину, а два организатора уже проходят через судебные слушания.

Медика обвиняют в подделке официальных документов по предварительному сговору, предусматривающему наказание согласно ч. 2 ст. 358 УК Украины посредством ограничения свободы до трех лет.

Напомним, Харьковский суд признал 39-летнего жителя виновным в уклонении от военной службы во время мобилизации. Киевская окружная прокуратура города Харькова поддержала обвинение, в результате чего мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/na-rivnenshhini-suditimut-likarya-yakij-staviv-fiktivni-diagnozi-uhilyantam
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