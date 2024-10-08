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Хакеры ФСБ, осуществившие более 5 тыс. кибератак на Украину, получили заочные приговоры

Бывшие сотрудники СБУ организовали тысячи кибератак на государственные вебресурсы

сегодня, 16:45
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Амбарцумян Анна

По материалам Службы безопасности Украины и ГБР, к заочному тюремному заключению приговорены два участника хакерской группировки ФСБ под названием "Armageddon". Эти злоумышленники совершили более 5 тысяч кибератак на государственные органы и объекты критической инфраструктуры Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Хакеры ФСБ, осуществившие более 5 тыс. кибератак на Украину, получили заочные приговоры

Хакер. Фото: pexels

Наиболее серьезные атаки были направлены на электронные системы Министерства иностранных дел и Министерства экономического развития с целью доступа к системе электронного документооборота и секретных данных правительственных структур.

Расследование установило, что организаторами этих атак были два бывших сотрудника управления СБУ в АР Крым, предавшие присягу в 2014 году и присоединившиеся к российской ФСБ после оккупации полуострова.

Украинский суд признал их виновными по статьям о государственной измене (ч. 1 ст. 111) и несанкционированном вмешательстве в работу компьютерных систем (ч. 2 ст. 361) и приговорил обоих к 15 годам лишения свободы. Судебный процесс проходил при отсутствии обвиняемых, и срок их заключения будет считаться с момента фактического задержания.

Напомним, 23-летний житель Березовки пытался продать личные данные 100 тысяч человек, но стражи порядка остановили его незаконную деятельность. Материалы дела уже переданы в суд, и ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, The Mozilla Foundation проанализировала 11 чат-ботов с искусственным интеллектом, которые под прикрытием романтики показывают опасную реальность. Оказалось, что они не заслуживают доверия и относятся к худшей категории продуктов по сохранению конфиденциальности .



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Источник: https://ssu.gov.ua/novyny/za-materialamy-sbu-zaochni-tiuremni-vyroky-otrymaly-khakery-fsb-yaki-zdiisnyly-ponad-5-tys-kiberatak-na-derzhavni-orhany-ukrainy
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