Групповое изнасилование испанской туристки в Индии: стали известны новые детали

Индийская полиция заявила, что задержала всех мужчин, совершивших групповое изнасилование испанской туристки Фернанды. Она со своим мужем Висенте путешествовала по Индии и столкнулась с сексуальным насилием, а ее спутника избили и ограбили.



Испанская туристка, ставшая жертвой сексуального насилия в Индии. Фото из открытых источников

В марте стало известно, что на пару испанских туристов, путешествующих по миру на мотоциклах напали семь мужчин в Индии. Они избили обоих, а женщину изнасиловали.

"Насиловали по очереди около двух часов, некоторые наблюдали. Мы вместе с полицией в больнице, это произошло сегодня вечером здесь, в Индии", — рассказала 30-летняя Фернанда в социальных сетях и добавила, что нападавшие приставили нож к горлу ее мужа и угрожали убить обоих.

В день обращения полиция сразу смогла найти троих подозреваемых и заявили, что за совершенное преступление виновные будут наказаны. 5 марта заместитель комиссара местной полиции Анджанеюлу Додде сообщил новые детали и указал, что остальные четыре подозреваемых также арестованы. Теперь все нападающие находятся под стражей в Индии.





Пара путешественников рассказала, что во время путешествия по 60 странам с ними произошло лишь два досадных случая: их однажды ограбили в Испании и инцидент с групповым изнасилованием и избиением в Индии.

Это уже не в первый раз, когда в Индии насилуют туристов. Один из случаев произошел в 2018 году, когда британскую туристку изнасиловали на Гоа, когда она шла в свой отель. Еще двумя годами ранее групповое изнасилование произошло с американской туристкой в гостиничном номере в Нью-Дели. А в 2013 году шесть мужчин были приговорены к пожизненному заключению за групповое изнасилование швейцарской туристки.

По статистике Национального бюро регистрации преступлений Индии в 2022 году в стране было зафиксировано более 31 тыс. изнасилований, что соответствует в среднем о 86 случаях ежедневно. Однако вероятно их количество больше, ведь не все официально сообщают об изнасиловании.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британскую полицейскую изнасиловал и вблизи Эйфелевой башни.

Также "Комментарии" писали о том, что в России мужчину, который убил и изнасиловал 23-летнюю женщину, помиловали после участия в войне в Украине.