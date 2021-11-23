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Группировка интернет-мошенников обманула около полусотни украинцев

Злоумышленники разработали преступную схему продажи товаров через интернет-магазин, обманув украинцев на миллионы гривен

сегодня, 13:15
Автор:

София Сторчак
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Полицейские разоблачили организованную преступную группировку интернет-мошенников, которые обманули около полусотни человек по всей Украине. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Винницкой области.

Группировка интернет-мошенников обманула около полусотни украинцев

Интернет-мошенники - фото из открытых источников


Несколько месяцев уголовная полиция документировала преступные действия подозреваемых. Организатором преступной группы оказался 33-летний житель Винницкого района, которого задержали в процессуальном порядке и поместили в изолятор временного содержания.


Злоумышленники размещали на популярном сайте объявления о продаже различных товаров — сельскохозяйственной продукции, промышленных товаров, техники и даже автотранспорта. К примеру, один из потерпевших "приобрел" квадроцикл за 34 тысячи гривен. После полной оплаты мужчина товара так и не получил. Другой внес аванс за 1 тонну сортового бельгийского лука в размере 2,5 тысяч гривен. Товары продавались на условиях полной или частичной предварительной оплаты. А после получения средств от покупателей на связь больше не выходили.


Одна из участниц группировки оформляла на подставных лиц банковские карты, на которые покупатели перечисляли деньги. После чего женщина переводила их на основной счет организатора противозаконного "бизнеса".


По месту жительства трех фигурантов в Винницкой и Полтавской областях следователи провели обыски. В результате чего изъяли компьютерную технику, банковские карты, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства преступной деятельности. Сейчас ведется расследование, и устанавливаются другие члены группировки.

Организатору преступной группы объявлено о подозрении в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 190 УК (Мошенничество, совершенное в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы.


Ранее издание "Комментарии" писало, как не стать жертвой интернет мошенников.






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Источник: https://vn.npu.gov.ua/news/shaxrajstvo/policzejski-vikrili-organizovane-zlochinne-ugrupuvannya-internet-shaxrajiv-yaki-oshukali-blizko-pivsotni-poterpilix-po-vsij-ukrajini/
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