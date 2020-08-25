Гибель нардепа Тымчука: дело закрыли в связи с отсутствием события преступления

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Дмитрий Симоненко
Уголовное дело о гибели народного депутата Дмитрия
Тымчука закрыли в связи с отсутствием события преступления, т.е. умышленного
убийства. Об этом УНН в своем комментарии сообщила пресс-секретарь прокуратуры
Киева Надежда Максимец.
"Следствие рассматривало все возможные версии гибели
депутата Дмитрия Тымчука. По данному факту в день его гибели было начато уголовное производство по ч. 1 ст.
115 УК Украины, расследование по которому проводилось следственным управлением
ГУ НП в г. Киеве ", - отметила представитель прокуратуры.
Источник: Нова Влада
Так, в ходе следствия были проведены судебно-медицинская,
баллистическая, генетически молекулярная и другие экспертизы, допрошены множество
свидетелей, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, проведен ряд
следственных действий с целью установления обстоятельств и версий этого
трагического события.
По словам Максимец, в день гибели Дмитрия Тымчука
правоохранители в его квартире провели осмотр, изъяли оружие, из которого был
произведен выстрел, магазин и патроны. Также были отобраны смывы с рук и частей
тела погибшего и его сожительницы, изъята одежда, другие вещественные
доказательства.
Установлено, что в квартире, за исключением погибшего и
его сожительницы, никого не было. Из показаний близкого окружения Тимчука,
последнее время перед гибелью он находился в депрессии, редко покидал стены
квартиры, в день смерти вообще не покидал жилища, что подтверждается видеозаписями
с камер, установленных возле квартиры.
По результатам комплексной генетически молекулярной и
баллистической экспертиз генетические признаки клеток с ядрами на рамке со
стволом, спусковой скобе и основании рукоятки, магазине, кожухе затвора
пистолета совпадают между собой и с образцами крови погибшего и не совпадают с
генетическими признаками образца буккального эпителия его сожительницы.
По словам представителя прокуратуры, принимая во внимание
результаты экспертиз и другие установленные в ходе следствия обстоятельства,
следствие пришло к выводу, что основной и единственной версией гибели депутата
является самоубийство.
"12 декабря 2019 года по результатам полного и всестороннего исследования всех обстоятельств гибели Дмитрия Тымчука, выводов судебных экспертиз, проведенного следственного эксперимента, учитывая записи с камер видеонаблюдения, показаний его близких и других собранных доказательств в их совокупности, уголовное производство, начатое ч. 1 ст . 115 УК Украины, было закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства", - подытожила Максимец.
Ранее "Комментарии" рассказали о последних минутах жизни Тымчука.
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