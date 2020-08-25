Гибель нардепа Тымчука: дело закрыли в связи с отсутствием события преступления

Уголовное дело о гибели народного депутата Дмитрия Тымчука закрыли в связи с отсутствием события преступления, т.е. умышленного убийства. Об этом УНН в своем комментарии сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

"Следствие рассматривало все возможные версии гибели депутата Дмитрия Тымчука. По данному факту в день его гибели было начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины, расследование по которому проводилось следственным управлением ГУ НП в г. Киеве ", - отметила представитель прокуратуры.

Источник: Нова Влада

Так, в ходе следствия были проведены судебно-медицинская, баллистическая, генетически молекулярная и другие экспертизы, допрошены множество свидетелей, проанализированы записи с камер видеонаблюдения, проведен ряд следственных действий с целью установления обстоятельств и версий этого трагического события.

По словам Максимец, в день гибели Дмитрия Тымчука правоохранители в его квартире провели осмотр, изъяли оружие, из которого был произведен выстрел, магазин и патроны. Также были отобраны смывы с рук и частей тела погибшего и его сожительницы, изъята одежда, другие вещественные доказательства.

Установлено, что в квартире, за исключением погибшего и его сожительницы, никого не было. Из показаний близкого окружения Тимчука, последнее время перед гибелью он находился в депрессии, редко покидал стены квартиры, в день смерти вообще не покидал жилища, что подтверждается видеозаписями с камер, установленных возле квартиры.

Кроме того, по результатам проведенной визуализации выяснено, что при зафиксированном положении тела и наклоне головы, пуля во время выстрела может пройти под углом, установленным при вскрытии тела, и по указанной траектории попасть в место повреждения на потолке. Это говорит о том, что повреждения, обнаруженные при исследовании тела Дмитрия Тымчука, могли образоваться при тех обстоятельствах, на которые указала свидетель.

По результатам комплексной генетически молекулярной и баллистической экспертиз генетические признаки клеток с ядрами на рамке со стволом, спусковой скобе и основании рукоятки, магазине, кожухе затвора пистолета совпадают между собой и с образцами крови погибшего и не совпадают с генетическими признаками образца буккального эпителия его сожительницы.

По словам представителя прокуратуры, принимая во внимание результаты экспертиз и другие установленные в ходе следствия обстоятельства, следствие пришло к выводу, что основной и единственной версией гибели депутата является самоубийство.

"12 декабря 2019 года по результатам полного и всестороннего исследования всех обстоятельств гибели Дмитрия Тымчука, выводов судебных экспертиз, проведенного следственного эксперимента, учитывая записи с камер видеонаблюдения, показаний его близких и других собранных доказательств в их совокупности, уголовное производство, начатое ч. 1 ст . 115 УК Украины, было закрыто на основании п. 1 ч. 1 ст. 284 Уголовно-процессуального кодекса Украины, то есть в связи с отсутствием события преступления, а именно умышленного убийства", - подытожила Максимец.

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