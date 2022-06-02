Германия предоставила Украине данные сайта "Гидра" - СМИ

Немецкие силовики остановили деятельность "Гидры" — известного даркнет-магазина по продаже наркотиков и оружия, для отмывания денег и крипто-спекуляций. Об этом пишет Цензор.нет.

Немецкие силовики остановили деятельность "Гидры". Фото из открытых источников

Ранее, в июне 2021 ФБР с правоохранителями Германии, Нидерландов и Румынии добилось закрытия веб-магазина Slipp, торгующего украденными учетными данными. В октябре 2021 прекратил существование проект White House Market, вдохновленный сериалом "Во все тяжкие", связанный с продажей запрещенных веществ. В январе 2022 работу прекратил рынок Monopoly Market, торгующий наркотиками. В том же месяце о закрытии объявил даркнет-ресурс UniCC, занимавшийся продажей ворованных кредитных карт.

"Гидра" же была нелегальной торговой площадкой с самым высоким оборотом в мире. За один только 2020 год через сайт были осуществлены продажи на общую сумму не менее 1,23 млрд евро. "Гидра" функционировала в течение как минимум 7 лет. Ресурс был доступен через Tor с 2015 года и занимался не только посредничеством при продаже наркотиков — через сайт вели продажу персональных данных и поддельных документов. В ходе расследования выяснилось, что на "Гидре" было зарегистрировано свыше 17 млн пользователей со всего земного шара, а число продавцов нелегальных товаров составляло более 19 тысяч.

Федеральное ведомство по уголовным делам (Висбаден) и Центр борьбы с преступностью в интернете при федеральной прокуратуре сообщили, что в результате отключения серверов "Гидры" были изъяты 543 биткоина на сумму 23 млн евро. В расследовании принимали участие американские спецслужбы и органы власти США.

Сайт "Гидра" считается детищем Москвы, мировые издания называют его "русскоязычным", "русским", и операция в Германии получила продолжение в Украине. Как только Германия заявила о том, что она предоставляет властям Украины доступ ко всем материалам, полученным в результате ареста сайта, в нескольких городах страны произошли групповые задержания причастных к его работе граждан. Источники в МВД сообщают, что это лишь первая волна действий силовиков. "Гидра" действовала в Казахстане, России, Украине и Беларуси, и группировка, которая обслуживала сайт в нашей стране (в частности, в Киеве) значительна и хорошо организована.

"Вероятно, в условиях военного положения СБУ и Генпрокуратура решили действовать решительно, потому что стало известно, что первые задержанные уже заявили о готовности сотрудничать со следствием. Оперативники намерены как можно скорее выяснить, кто из украинцев представлял интересы сайта на территории страны, и в чем именно эти интересы заключаются", — пишет издание.

Отдельный интерес для следствия представило отмывание через сервера "Гидры" денег. Торговля наркотиками во время войны тоже приобретает новый статус, что выражается в решительности оперативных действий и неготовности силовиков идти на компромиссы.

"Успешная операция, проведенная в Германии при участии американских спецслужб, вызвала в Украине настоящую волну задержаний и уголовных производств, которые, с учетом продолжающейся войны, носят ожесточенный характер и, вероятно, завершатся крупными тюремными сроками. У русской "Гидры", сокрушенной в Федеративной Республике, явно не осталось шансов уцелеть и на территории Украины", — говорится в материале.

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