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Генпрокурор сообщил о подозрении скандальному народному депутату

Народный депутат Николай Тищенко получил подозрение от генпрокурора за инцидент в Днепре.

сегодня, 09:35
Автор:
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Slava Kot
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Генеральный прокурор объявил о подозрении действующему народному депутату Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы человека совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Генпрокурор сообщил о подозрении скандальному народному депутату

Народный депутат Николай Тищенко. Фото из открытых источников

Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований 20 июня в Днепре группа лиц по приказу народного депутата Николая Тищенко противоправно задержали бывшего военнослужащего ВСУ и нанесли ему телесные повреждения.

По данным следствия, это было осуществлено с предварительным сговором группой лиц, использовавших для своей деятельности физическую силу и спецсредства. По этим материалам ГБР Генпрокуратура объявила подозрение Тищенко.

"По материалам ГБР Генеральный прокурор Украины сообщил о подозрении действующему народному депутату Украины Николаю Тищенко по факту незаконного лишения свободы бывшего военнослужащего в Днепре", — говорится в сообщении ГБР.

Напомним, что 20 июня между охраной Николая Тищенко и бывшим военным Дмитрием Павловым произошел конфликт. Впоследствии в сеть попало видео инцидента, где зафиксирована ссора, избиение и одевание наручников на военного. Народный депутат обвинил Павлова в препятствовании следственным действиям по ботофермам с которыми якобы приехал бороться в Днепр Николай Тищенко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в сети высмеяли нардепа Николая Тищенко, якобы воспользовавшегося косметическими процедурами введения ботокса.

Также "Комментарии" писали об опросе, показавшем, что почти 60% украинцев хотят, чтобы Николай Тищенко составил свой депутатский мандат. Против сдачи мандата депутата выступили около 2% опрошенных.



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Источник: https://dbr.gov.ua/news/povidomleno-pro-pidozru-narodnomu-deputatu-mikoli-tishhenko-za-faktom-podij-u-dnipri
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