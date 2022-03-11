Геноцид, экоцид и смерть простых людей: Харьковская областная прокуратура расследует российские преступления

Прокуроры Харьковщины работают круглосуточно, чтобы наказать российских преступников, вторгшихся на территорию Украины и убивающих мирных людей. Такое заявление было сделано в пресс-службе ведомства. Об этом сообщает Парламент.ЮА.

Представители Харьковской областной прокуратуры - Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры

По данным пресс-службы Харьковской областной прокуратуры, в настоящее время в Единый реестр досудебных расследований внесли 604 уголовных введения, все необходимые следственные действия продолжаются.

Сообщается, что при процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту экоцида (ст. 441 УК Украины). 6 марта 2022 года ВС РФ произвели обстрелы из реактивных систем залпового огня "Град" по территории Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" (ННЦ ХФТИ), расположенного по ул. Академическая в Харькове. В ННЦ ХФТИ находится опытная ядерная установка "Источник нейтронов", в активную зону которой загружено 37 топливных ядерных элементов. Такие действия могли повлечь за собой масштабную экологическую катастрофу.

"24 февраля 2022 года — открытое военное нападение РФ на территорию Украины. За 15 дней полномасштабной войны страны-агрессора с Украиной прокуроры Харьковщины круглосуточно, несмотря на опасность, не изменяя присяге, прилагают все возможные усилия для документирования каждого преступления и наказания виновных", — сообщает Харьковская областная прокуратура.

Также отмечается, что в течение указанного периода при процессуальном руководстве окружных прокуратур Харькова и Харьковской области о подозрении сообщили 33 лицам.

В частности, 4 марта 2022 года Харьковская областная прокуратура сообщила о подозрении 65-летнему председателю Южноградской общины Харьковской области по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Установили, что представитель власти совершил умышленные действия в отношении государственной измены в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем преград в вооружении военных формирований для защиты города от военных РФ в период вооруженного конфликта.

Подозреваемому избрали меру пресечения — содержание под стражей согласно требованиям ст. 615 УПК РФ.

Уголовное производство для дальнейшего досудебного расследования было направлено в следственный отдел Управления СБУ Харьковской области.

Соответствующая мера избрана еще 18 лицам: из них 15 при содействии Киевской окружной прокуратуры г. Харькова и 3 — Салтовской окружной прокуратуры г. Харькова.

На данный момент указанную меру продлили еще 28 лицам.

Вторжение России повлекло за собой гибель и ранение мирных людей, в том числе детей и военнослужащих, а также разрушение объектов гражданской и военной инфраструктуры.

Прокуратура сообщает, что "координирует работу правоохранительной системы, принимает все необходимые меры для сбора доказательной базы и наказания виновных в соответствии с действующим украинским и международным законодательством ради единственной цели — победы мира и закона".

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