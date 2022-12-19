ГБР завершило расследование госизмены Януковича и Азарова, способствовавших агрессии РФ

Ряд бывших высокопоставленных чиновников Украины способствовали военным планам государства-агрессора , имплементировав "Харьковские соглашения", сообщают в Государственном бюро расследования (ДБР), пишут "Комментарии".



Экспрезиденту и экспремьеру инкриминируют госизмену

Янукович и Азаров "опекали" увеличение количества личного состава и военной техники оккупантов. Сначала их помощь была использована для аннексии в 2014 году АР Крым и города Севастополя, а в дальнейшем – для полномасштабной агрессии РФ против Украины в феврале 2022 года.

Беглый экспрезидент обеспечил легализацию соответствующего предательского соглашения по украинскому законодательству. По его указанию подготовили проект межгосударственного соглашения, согласованный центральными органами исполнительной власти и одобренный на заседании Кабмина. Он сознательно распределил роли для подготовки необходимых документов и создания видимости законности соответствующих процедур. А еще, привлек к выполнению "задания" почти всех чиновников правительства и подконтрольных нардепов.

Подписанные, вопреки национальным интересам Украины, документы о продлении сроков пребывания ЧФ РФ в Украине еще на 25 лет, наращивание личного состава вооруженных сил и военной техники врага в Крыму, создали угрозы суверенитету и территориальной целостности нашего государства. Поэтому в конце 2013 — начале 2014 годов на территории АР Крым, в частности, в Севастополе, находилось по меньшей мере две тысячи 917 человек морской пехоты, 152 боевых бронированных машин и 30 единиц артиллерии.

Все это способствовало захвату россиянами территории АР Крым и в дальнейшем образование на захваченных территориях новых воинских частей и подразделений ВС РФ, которые в свою очередь были применены Российской Федерацией для полномасштабного вторжения в Украину. Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что двум бывшим министрам объявили подозрение в госизмене за "Харьковские соглашения". А еще на портале опубликовали полный список голосовавших "за" Главными лоббистами ратификации Харьковских соглашений было 10 человек.

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